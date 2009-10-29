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Kültür-Sanat

'Hoşgörüye yolculuk' sergisi açıldı

Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı yerleşkesinde “Hoşgörüye Yolculuk” başlıklı bir fotoğraf sergisi açtılar.

29 Ekim 2009 02:00

Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı yerleşkesinde “Hoşgörüye Yolculuk” başlıklı bir fotoğraf sergisi açıldı.

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Marmara Üniversitesi Haber Ajansı (MİHA) muhabirleri de yollarını Mardin’e düşürdüler ve sonrasında Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı yerleşkesinde “Hoşgörüye Yolculuk” başlıklı bir fotoğraf sergisi açtılar.

“Sevgiyi, hoşgörüyü, anlayışı görmek istiyorsan, Mardin’i gör. Dinlerin, dillerin kardeşliğini görmek istiyorsan, Mardin’i gör. Taşın bilincini, şiirini inancını görmek istiyorsan, Mardin’i gör. Mezopotamya uygarlığının açık müzesini görmek istiyorsan, Mardin’i gör” İ. Gürşen Kafkas’ın “Mardin’i Gör” adlı şiirindeki Mardin, Kudüs ve Venedik’ten sonra SİT alanı ilan edilen 3. şehirdir.

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