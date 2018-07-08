Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan ismi hiç şüphesiz Cristiano Ronaldo. Real Madrid'den ayrılma kararı alan ve artık Juventus forması giymek için geri sayıma geçen Portekizli süperstarla ilgili gelişmeler, İtalyan medyasının manşetlerini süslemeye devam ediyor.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Torino merkezli Tuttosport Gazetesi, "Hoşgeldin Ronaldo" manşetini atıp, ünlü oyuncunun siyah beyazlı ekibe imzasının an meselesi olduğunu belirtti. Ronaldo haberinin çıkmasının ardından Juventus'ta kombine satışlarında patlama olduğu ve sezonluk kart satışlarının geçmiş yıllara göre yüzde 30 arttığı kaydedildi. Ayrıca İtalyan devinin hisseleri de yükselişe geçti.

Corriere Dello Sport da Ronaldo'nun, Juventus ile her konuda anlaştığını ve Real Madrid ile bonservis konusunda pürüzlerin gidirilmesiyle sözleşmenin resmiyet kazanacağını yazdı. Real Madrid yönetiminin toplantı yapacağı Salı gününün bu transfer açısından çok kritik olduğu öne sürülürken, İspanyol devinin istediği bonservis bedelinin 150 milyon Euro'yu bulabileceği öne sürülüyor.

Real Madrid ile ipleri sezon bitmeden koparma kararı alan ve Los Galacticos'a "Güle güle" diyen Cristiano Ronaldo'nun Torino'da yaşayacağı malikaneyi bile seçtiği hem İspanyol hem İtalyan medyasına haber olarak yansımıştı.

Juventus'un Ronaldo'ya 4 yıllık kontrat karşılığında toplam 120 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.