"Hoş geldiniz" yazan tabelanın Kürtçe bölümünü kapatarak el hareketi yapan 4 öğretmene soruşturma

Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde bulunan “Hoş geldiniz” yazılı tabelanın Kürtçe bölümünü kapatıp el hareketi yaparak fotoğraf çektiren 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğretmenler, verdikleri ifadelerde, hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savundu.

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki görev yapan 4 öğretmen ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabelanın Kürtçe kısmını kapatarak, “Tabelanın diğer kısmında da ‘Hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan tepkimiz belli” diyerek el hareketi yaptıkları fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Öğretmenlerin paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Birgün'den Bilal Çelik'in haberine göre ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce idari, savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldı.

Öğretmenler, verdikleri ifadelerde, hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savundu. Tabelanın Kürtçe bölümünü kapatarak el hareketi yapan öğretmenler, savunmalarında “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” dedi.

Mardin Barosu: Suç duyurusunda bulunacağız

Mardin Barosu, söz konusu paylaşımın ayrımcılık ve nefret suçu oluşturduğuna dikkat çekerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Mardin Barosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Erzurum’un Karayazı ilçesinde öğretmen olan kişiler sosyal medya üzerinden Kürtçeye yönelik hakaret içerikli davranış ve söylemlerde bulunmuşlardır. İlgililerin bu eylemleri ayrımcılık ve nefret suçunu oluşturmaktadır. Savcılığın ilgili şahıslar hakkında derhal, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Nefret Suçu oluşturan fiilleri nedeniyle soruşturma başlatması gerekmektedir. Ayrıca MEB’in de gerekli idari soruşturmaları başlatması gerekmektedir. Biz Mardin Barosu Dilsel ve Kültürel Haklar Komisyonu olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve Kürtçe diline yönelik eylemleri nedeniyle kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”