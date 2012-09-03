'Hoş geldin' diyen eşini döverek hastanelik etti

İstanbu Küçükçekmece’de arkadaşlarıyla birlikte içki içip eve gelen 40 yaşındaki Öner Genç, kendisini "Hoş geldin" diye karşılayan, 11 yıllık eşi Gönül Genç’i döverek hastanelik etti. İki çocuğunun gözleri önünde dayak yiyen Gönül Genç, "Daha öncede beni dövüyordu. İlk defa bu kadar şiddetli dayak yedim" dedi.

İddiaya göre, Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi 1'inci Sokak Numara 24’te meydana gelen olay saat 23.00 sıralarında gelişti. Öner Genç, arkadaşlarıyla içki içtikten sonra eve geldi. Öner Genç’e kapıyı açan Gönül Genç, ‘Hoş geldin’ diyerek karşıladı. Buna kızan Öner Genç eşi Gönül Genç’i iki çocuğunun gözlerini önünde tekme attı. Hırsını alamayan Öner Genç eline geçirdiği sandalye ile eşi Gönül Genç’e saldırdı. Yaralanan Gönül Genç koşarak evden kaçtı. Durumu yakınlarına bildiren Gönül Genç, çağrılan 112 Hızır Acil ambulansıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzünün büyük bölümü şişen ve dudaklarında yarıklar oluşan Gönül Genç, tedavi altına alındı.

'Eve geri dönmeyecek'

Yakınları tarafından hava alması için tekerlekli sandalye ile hastanenin önüne çıkarılan Gönül Genç, "Kocam, çocuklarım ve kayınvalidemin yanında beni dövdü. Yüzüme, gözüme yumruklarıyla vurdu. Sonra da beni duvardan duvara fırlattı. Kocam daha öncede beni dövüyordu. Ancak bu kadar şiddetli olmamıştı" dedi.

Gönül Genç’in yakını Özlem Kumaş, "Suç her iki tarafında ailesinde var. Daha önce de şiddet gördü. Ancak ne savcılığa ne de polise başvurmadı. Gönül’ü her fırsatta kandırdılar. Bir daha olmayacak şiddet görmeyeceksin dediler. 11 yıldır koca şiddetine maruz kalıyor. İlla şikayetçi olmak için bu kadının ölmesi mi gerekiyor Hastaneden raporumuzu aldıktan sonra hem savcılığa hem de polise şikayetçi olduğumuzu bildireceğiz. Bundan sonra bu kadın o eve geri dönmeyecek" dedi.