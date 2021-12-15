Hortumda 74 kişinin yaşamını yitirdiği Kentucky'de patronlar, eve gitmek isteyen fabrika işçilerini kovulmakla tehdit etmiş

ABD’nin Kentucky eyaletinde 74 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketi yaklaşırken bir mum fabrikasında yöneticilerin işçilere, görevlerin bırakırlarsa işten atılacaklarını söylediği ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD’de Kentucky dahil olmak üzere çok sayıda eyalette hortum etkili oldu. Kentucky’de en az 74 kişi yaşamını yitirirken sekiz kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Eyalette 18 bin salı günü elektriksiz kaldı.

Kentucky’de bulunan bir mum fabrikasında da sekiz kişi yaşamına yitirdi. Hayatta kalan fabrika çalışanları, NBC News’a yaptıkları açıklamada afet sirenlerini duyduklarında banyolara ve koridorlara sığınmaya çalıştıklarını, patronlarının kendilerine işe dönmelerini söylediğini anlattı.

20 yaşındaki işçi Elijah Johnson “Gitmek için izin istedim beni kovulmakla tehdit ettiler“ dedi. Johnson ve 15 işçinin evlerine gitme talebi reddedildi.

Ülke çapında 365 kilometrelik bir alanda etkili olan ve Kentucky eyaletini kasıp kavuran hortum başka eyaletlerde de can ve mal kaybına yol açtı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, hortumun etkili olduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret edeceği açıklandı.