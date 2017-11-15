Hortum felaketinin hasar tespiti sürüyor (6)

AFAD, HORTUMUN VERDİĞİ ZARARI AÇIKLADI

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Antalya\'da 13 Kasım Pazartesi günü şiddetli yağış ve hortumdan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldığı kaydedildi. Finike, Demre, Kumluca ve Kaş ilçeleri başta olmak üzere Antalya\'nın genelinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu, şiddetli yağış ve hortumdan etkilenen bölgelere Antalya İl AFAD\'dan 16 personelden oluşan 4 ekip ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, \"Kumluca\'da çatı uçması, cam kırılması, araçların devrilmesi, enerji nakil hatlarının tahrip olması neticesinde Mavikent Mahallesi\'nde 43 az, 2 ağır hasarlı konut tespit edildi. Hortum, fırtına ve beraberinde yağan dolu nedeniyle 130 çiftçiye ait 520 dekar kapalı alanda tarımsal hasar oluştu\" denildi.

FİNİKE\'DE 170 KONUT HASAR GÖRDÜ

Ekiplerin Finike İlçesi\'nde de hasar tespit çalışması yaptığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yere verildi:

\"Finike\'de yeni yapılan adliye sarayı binasının dış cephesi hasar almış, bir petrol istasyonundaki sundurma kısmı pompaların üzerine yıkılmış, tespitlere göre 4 mahallede 169 konut az, bir konut ağır hasar görmüştür. Ayrıca 255 çiftçinin 200 dekarı kapalı, 800 dekarı açık alanda olmak üzere toplam bin dekarlık arazisinde tarımsal hasar oluşmuştur. Yine Finike\'de 530 adet arılı kovan ile 40 ton paketlenmiş narenciye hasar görmüştür.\"

DEMRE\'DE 280 DEKAR ALANDA HASAR

Demre\'de seraların tamamının zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, ilçede 40 elektrik direğinin devrildiği, iki mahallede 6 az, 2 ağır hasarlı konutun tespit edildiği kaydedildi. İlçede 118 çiftçiye ait 267 dekarı kapalı, 13 dekarı açık olmak üzere 280 dekar alanda tarımsal hasar oluştuğu belirtildi.

Antalya\'nın en batı ilçesi Kaş\'ta ise iki mahallede toplam 53 az hasarlı konut tespit edildiği belirtilerek, hortum, fırtına ve dolu nedeniyle 240 çiftçiye ait 840 dekar kapalı alanda da tarımsal hasar meydana geldiği vurgulandı.

HORTUMUN BİLANÇOSU

Dört ilçede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu toplamda 271 az hasarlı, 5 ağır hasarlı konut tespit edildiği belirtilen açıklamada, \"Toplamda 2 bin 640 dekar tarım alanın zarar görmüştür. Çatılardan kopan parçalar ve devrilen ağaçlar nedeniyle 29 afetzede hastanelere başvurmuş, 25\'i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 4 kişinin ise tedavisi devam etmektedir. Bölgedeki barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 50 konteyner ve 50 çadır sevk edilmiştir\" bilgisine yer verildi.