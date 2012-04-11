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Yaşam

Hortum bu kez Silifke'de ortaya çıktı

Silifke'de Taşucu beldesinde meydana gelen hortum, Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerinin kaldığı çadırların bir bölümünü yıktı

11 Nisan 2012 16:07

 

Elazığ’ın Maden İlçesi’nde önceki gün meydana gelen hortumda 6 kişi ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, dün hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, hortumların sayısının ve şiddetinin artacağını, vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Bugün bir hortum haberi de Silifke'den geldi. 
 
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Sabah saatlerinde denizden gelen hortum, Taşucu Beldesi Çavuşbucağı Mahallesi yakınlarındaki arazide kurulu 150 kişinin kaldığı 30 çadırdan 7'sini yıkılmasına yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.    
 
Öte yandan, tarım işçileri 2 gündür devam eden yağmurun etkisiyle çamurda kalan erzak, yatak ve giysilerini, kuru bir alana taşımaya çalıştı. 

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