Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (5)

METEOROLOJİ: UYARI YAPTIK

Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca\'da meydana gelen yağış ve yağış esnasında gerçekleşen hortumla ilgili 13 Kasım Pazartesi günü Bölge Uyarı ve Tahmin Merkezi\'nce saat 12.00\'de meteorolojik uyarı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Uyarımızda ayrıca \'Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\' ibaresi kullanılmıştır. Hava durumu, olayın meydana geldiği yere 10 km uzaklıkta bulunan Finike Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü\'nde ve Finike Balıkçı Barınağı ana mendirekte yer alan gözlem istasyonlarınca ve Adrasan\'da bulunan meteoroloji radarı aracılığıyla takip edilmiştir. Saat 21.44\'te Finike Balıkçı Barınağı ana mendirek gözlem istasyonunda rüzgar hızı 88,2 km/sa olarak kayıt edilmiştir. Son 24 saatte metrekareye Finike\'de 5.7, Elmalı\'da 91, Korkuteli/Bük Ormanında 123, Kumluca\'da 22, Antalya Merkez\'de 6 kilogram yağış kaydedilmiştir. Önümüzdeki 3 gün boyunca Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu geçecek olup sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecektir.\"