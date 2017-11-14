Hortum, Antalya'nın batısını yıktı geçti (4)

VALİ, ÖĞRENCİNİN AMELİYATINI ÖMER ÖZKAN\'IN YAPMASINI İSTEDİ

Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, kamu kurumlarının temsilcileri ile hortum nedeniyle büyük zarar gören Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinde incelemelerde bulundu. Halka \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulunan Karaloğlu ve Türel, devletin her türlü imkanı ile yanlarında olduğunu kaydetti. Karaloğlu ve Türel daha sonra hortum nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan Finike Devlet Hastanesi\'ndeki yaralıları ziyaret etti. Vali Karaloğlu hortumda, Demre\'de yaşadığı evin duvarlarının üstüne düşmesi sonucu burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Melike Edirneli ile ilgilendi. Vali Karaloğlu, Edirneli\'nin burnunun ünlü plastik cerrah Prof.Dr. Ömer Özkan tarafından ameliyat edilmesi için görevlilere talimat verdi.

Hastane ziyareti ardından Karaloğlu ve beraberindekiler, Demre ve Kaş ilçelerinde, seraları ve evleri zarar görenlerin yanına giderek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

KUTSO: AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, çiftçilerin üretim sezonunu kaçırmadan emeklerinin karşılığını telafi edebilmesinin kendi olanakları ile mümkün olmadığını, devletin acilen bölgeye yardım etmesi gerektiğini söyledi. Batı Antalya bölgesinin Türkiye\'nin en nadide tarım ve turizm alanlarından biri olduğu belirten Günay, şöyle dedi:

\"Bölgemizin yaşadığı doğal afet, ülkemizde marka olmuş Finike portakalı ve yine ihracatıyla ülkemizin ekonomisine can veren seralarımıza ciddi hasar verdi. Çiftçilerimizin aylardır büyük emek vererek yetiştirdiği ve hasat etmek üzere olduğu ürünleri heba oldu. Hortum ve dolu felaketiyle Kumluca\'da yaklaşık 3 bin dekar, Demre\'de yaklaşık 600 dekar, Finike\'de yaklaşık 3 bin 500 dekar ve Kaş\'ta yaklaşık bin dekar tarım alanı üretim yapamaz hale geldi. Çiftçilerimizin bu büyüklükteki bir zararı telafi edebilmesi mümkün değil. Çiftlerimiz acilen desteklenmezse ülkemiz için önemli bir ekonomik hacim oluşturan komisyon, paketleme ve ihracat firmalarımız ve yan sektörleri ciddi sıkıntıya girecektir. Rusya krizinde ciddi sıkıntı çeken üreticimiz ve ihracatçımız, ümidini 2017-2018 kış sezonuna bağlamıştı. Yaşanan bu afet, zaten krediyle sezona başlayan bölge insanını iyice çıkmaza sokacaktır. Devletimiz ve siyasi irade özel bir önem göstererek bölgeyi afet bölgesi ilan etmelidir. Çiftçilerimizin zararları telafi edilmeli, bankalara olan borçları için kredi eteleme ve faiz desteği verilmelidir.\"



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