Horozöttü Köyü'nü saymayı unuttular!

Seçmen listelerinde bir skandal da Ardahan'da ortaya çıktı. Ardahan'ın Çıldır İlçesi'ne bağlı Horozöttü Köyü görevliler tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde (ADNKS) unutulunca, bu köyden tek bir seçmen bile yazılmadı.



Seçmen listelerini almak için Nüfus Müdürlüğü'ne giden muhtar Şentürk Lök'e görevliler, "Sizin köy yazımda unutulmuş, bu nedele seçmen listesi de yok. Köylüleri ilçeye getir yazalım'' dedi. Olayı öğrenen Ardahan Vali Vekili Ali Fuat Atik, ``Böyle saçmalık olur mu? Koca köyü nasıl unutursunuz?'' diyerek Nüfus Müdürlüğü'ndeki görevlileri köye gönderip yazım yaptırdı.



Çıldır İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki 20 haneli 40 nüfuslu ve 28 seçmenli Horozöttü Köyü sakinleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) evleri dolaşarak geçen yıl yaptığı adrese dayalı nüfus sayımında unutuldu. Skandal, Horozöttü Köyü Muhtarı Şentürk Lök'ün 29 Mart seçimleri için seçmen listelerini almaya Nüfus Müdürlüğü'ne gitmesiyle ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğü görevlileri Muhtar Şentürk Lök'e, "Horozöttü Köyü'nün seçmen listesi yok'' dedi.



Aldığı bu yanıt karşısında şaşırıp kalan Şentürk Lök bunun nedenini sorunca, Nüfus Müdürlüğü görevlileri, ``Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin yazımı sırasında bu köy unutulmuş. Sistemde olmayınca da seçmen listesi hazırlanamaz. Köylüleri buraya getirin yazalım'' yanıtını verdi.



Vali olaya el koydu



Muhtar Şentürk Lök, köy halkını ilçeye getiremeyeceğini söyleyerek, durumu Ardahan Valiliği'ne bildirdi. Şikayetin ardından Ardahan Vali Vekili Ali Fuat Atik, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nü arayarak yetkililere, ``Hemen Horozöttü Köyü'ne gidilerek bu sorunun çözülmesini istiyorum. Görevliler gitsin ve vatandaşları yazsın. Böyle saçmalık olur mu? Koca bir köyü nasıl unutursunuz? Ayrıca sorumlular hakkında soruşturma başlatılsın'' talimatı verdi.



Çıldır Nüfus Müdürlüğü'nde oluşturulan bir ekip, seçmen listelerine itirazın bitmesine bir gün kala Horozöttü Köyü'ne giderek burada yaşayanları nüfusa kaydetti, ardından seçmen listesi hazırlanıp askıya çıkarıldı.



Horozöttü Köyü Muhtarı Şentürk Lök, adrese dayalı nüfus sayımı yapıldığı sırada köyde olmadığını belirterek, skandalı şöyle anlattı:

"Görevlilerin sayım yapmış olabileceğini düşündüm. Vatandaşların seçimlerde oy kullanabilmesi için seçmen listelerini almaya gittiğimde görevliler bana `Sizin köy Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sırasında unutulmuş, dolayısıyla şu anda nüfusta kaydınız bulunmuyor. Köylüleri Çıldır'a getirip yeniden yazdıracaksın' dedi. Böyle bir şey nasıl olur anlamış değiliz. Köyün ilçeye yolu bile yok. 15 kilometre uzaktayız ilçeye yaya olarak ya da at sırtında gelip gidiyoruz. Kar yağdığı zaman dünya ile bağlantımız kesiliyor. Ben bu kadar insanı ilçeye nasıl götürüp getireyim. Bunları hiç düşünmüyorlar. Nasıl unuttularsa valiliğin devreye girmesiyle gelip hatalarını ölme düzelttiler.''



Horozöttü Köyü sakinlerinden 5 çocuk annesi 60 yaşındaki Meyhanım Türe ise köyün 50 yıldan beri unutulduğunu söyledi. Türe, ``Köyde ne su ne de yol var. Köylüler hizmet alamadığı için göç etti. Şimdi de kalan bizleri vatandaşlıktan silmişler. Hiç şaşırmadım doğrusu'' dedi.

