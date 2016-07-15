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Yaşam

Horozları dövüştüren 28 ‘insan’ gözaltına alındı

Operasyonda kurtarılan 21 horoz, yetkililere teslim edildi

15 Temmuz 2016 00:57

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, horoz dövüşü yapılarak bahis oynandığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Habertürk’ün haberine göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir-Ankara Karayolu Kaynar mevkisinde bulunan Tüm Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nde bahisle horoz dövüşü yaptığını tespit eden ekipler, operasyon yaptı.

Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

"Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, hayvanlara kötü muamele ve eziyet" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılara 6 bin 132 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Operasyonda kurtarılan 21 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

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