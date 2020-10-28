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Dünya

Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü!

28 Ekim 2020 13:02

Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan bir mekâna baskın düzenleyen ekipte yer alan polis memuru, bir horozun kurbanı oldu.

Filipinler’de polis, horoz dövüştürülerek kanun dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine Kuzey Samar'da bir mekâna baskın düzenledi.

Delil niteliğindeki bir horozu kucağına alan Christian Bolok isimli polis, horozun pençesine takılan kesici aletin, uyluğundaki damarı kesmesiyle yaralandı. Bolok yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybından hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürü: İlk haber verildiğinde inanamadım

Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud, "talihsiz" kaza için "Bana ilk haber verildiğinde inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir kişiyi dövüş horozunun mahmuzu nedeniyle kaybettim." diye konuştu.

Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı, 7 dövüş horozuna el koyulduğu belirtildi.

Filipinler'de pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekânlarda yapılmasına izin verilen horoz dövüşü, COVID-19 salgınında yasaklanmıştı.

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