Horoz dövüştüren dernekler için kapatma talebi

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), horoz dövüştürdüğü tespit edilen ve Manisa'da faaliyet gösteren derneklerin kapatılması için Manisa Valiliği'ne başvurdu.

Aldıkları ihbarları değerlendiren kolluk kuvvetleri, yasadışı bahis ve kumar için düzenlenen horoz dövüşlerinin yapıldığı mekânları basarak horoz dövüştürenler hakkında yasal işlem başlatıyor. Zaman zaman ise kanatlı hayvanlarla ilgili faaliyet gösteren birçok dernek de horoz dövüşü ile gündeme geliyor. Bu duruma tepki gösteren HAKİM, Manisa Valiliği'ne başvurarak, horoz dövüşü düzenlediği tespit edilen Tüm Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği ile Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nin kapatılmasını talep etti.

Manisa Valiliği'ne yapılan başvuruda "Dernek tüzüklerine aykırı ve yasadışı faaliyetlerde bulunan iki dernek hakkında, Dernekler Kanunu ve yönetmeliğine göre idarî ve adlî soruşturma başlatılması, söz konusu derneklerin ilgili mevzuat gereği faaliyetten men edilmesi" talep edildi.

"Hayvanlara işkence idarî para cezası ile geçiştirilmemeli"

Hayvan Hakları İzleme Komitesi, "İnsanların, hayvanları zorlama; birbirlerine saldırtma; onların kanı, bedeni üzerinden para kazanma arzusunu anlamlandıramıyoruz. Hayvanları dövüştürmek, bu yolla haksız kazanç elde etmek hem Hayvanları Koruma Kanunu'na hem de Türk Ceza Kanunu'na göre yasak. Ancak yaptırımlar caydırıcı değil. Denetimlerin sıklaştırılması, cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Hayvanlara işkence idarî para cezası ile geçiştirilmemeli. Adı hayvan dövüşleri ile anılan derneklerin kapatılması için girişimlerimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Valiliğe yapılan başvuru şöyle:

T.C. MANİSA VALİLİĞİ'NE,

27 Ocak 2017

14 Temmuz 2016 tarihinde ilinizin Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara Karayolu Kaynar mevkisinde bulunan Tüm Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nde bahisle horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildiğine dair haberler basına yansımıştır. (İlgili link: http://www.hurriyet.com.tr/manisada-horoz-dovusu-operasyonu…)

9 Ocak 2017 tarihinde ise, yine ilinizin 2. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nde horoz dövüştürüldüğüne dair haberler basına yansımıştır. (İlgili link: http://www.haberturk.com/…/10618780-manisada-horoz-dovusu-b…)

İlinizdeki Tüm Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği ile Manisa Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı'nca tetkik edilerek onaylanan tüzüklerinin dışında faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. İşbu başvurumuzun Manisa İl Dernekler Müdürlüğü'ne havalesinin sağlanarak, dernek tüzüklerine aykırı ve yasadışı faaliyetlerde bulunan iki dernek hakkında, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmeliğine göre idarî ve adlî soruşturma başlatılmasını, söz konusu derneklerin ilgili mevzuat gereği faaliyetten men edilmesini ve başvurumuza 3071 sayılı Kanun gereği yasal süre dâhilinde cevap verilmesini talep ederiz.

Yine işbu başvurumuzun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Manisa Şube Müdürlüğü'ne havale edilerek, yukarıdaki linklerdeki haberlerde bahsi geçen ve DKMP Manisa Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtilen toplam 37 horozun akıbeti hakkında tarafımızın bilgilendirilmesini 4982 sayılı Kanun gereği talep ederiz.

HAYVAN HAKLARI İZLEME KOMİTESİ (HAKİM)