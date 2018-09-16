Horon hayranı ABD'li Kirsten, kemençe öğreniyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ABD\'den 14 yıl önce Türkiye\'ye tatile gelen Kirsten Maclellan, izlediği horon ekibine hayran kalıp, ülkesine döndüğünde halk oyunları eğitimi aldı. Geçen yıl İzmit\'e gelerek özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapmaya başlayan Kirsten, önce horon oynamayı daha iyi öğrendi, ardından da kemençe kursu almaya başladı.

​2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri\'nden annesi ile birlikte Türkiye\'ye tatile gelen Kirsten Maclellan, horon oynayan bir ekibi izledi. Horonu çok beğenen Kirsten Maclellan, ülkesine döndüğünde Los Angeles da Türk Halk Oyunları eğitimi aldı. Kirsten Maclellan, Türk halk oyunları ve Türk kültürüne olan sevgisiyle Türkiye\'ye yerleşme kararı aldı. 2017 yılının başında Türkiye\'ye gelen Kirsten, İzmit\'te bir özel okul ile anlaşarak İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı.

Kirsten Maclellan, öğretmenlik yaptığı sırada halk oyunları eğitimi de aldı. Kasap, Roman ve horon gibi birçok yöresel halk oyununu öğrenen Kirsten Maclellan, bunların ardından kemençe çalmayı öğrenmek için İzmit Belediyesi tarafından açılan İZ-MEK Kemençe Kursu\'na katıldı. Kirsten Maclellan şimdi kemençe çalmayı öğreniyor.

\'FAVORİM HORON\'

Türkiye\'de gördüğü horona aşık olduğunu söyleyen Kirsten Maclellan, \"İlk kez 2004 yılında annem ile birlikte Türkiye\'ye tatile geldim ve Türkiye\'ye aşık oldum. Daha sonra 2016 yılında buraya tekrar geldim. Los Angeles\'ta Türk dansları eğitimi almıştım. 2016 yılındaki ziyaretimden sonra buraya gelerek Türkiye\'de yaşama kararı aldım. Geçen yıl buraya geldim ve İzmit\'te çalışmaya başladım. Geldiğimden beri horon oynamayı öğrendim ve yakın zamanda da kemençe çalmayı öğrenmeye başladım. Türk folklor danslarını öğrenmeye basit danslarla başladım. Horonu ilk gördüğümde aşık olmuştum ve olabildiğince çabuk bir şekilde horon öğrenmeye çalıştım. Los Angeles\'ta çok az bir şekilde öğrenebildim. Türkiye\'ye geldikten sonra ise çok daha fazlasını öğrendim. İzmit ve İstanbul\'da horon dersleri aldım. Türk folklor danslarından roman havası oynamayı öğrendim. Kasap havası gibi basit danslara çalıştım. Birçok diğer türü de denedim, ama favorim her zaman horon oldu\" dedi.

KEMENÇE ÇALMAYI ÖĞRENİYOR

Kirsten Maclellan 2 aydır kemençe eğitimi aldığını belirterek, \"Kemençe öğrenmeye yeni başladım. Önce İstanbul\'da kemençe dersleri aldım. Yaklaşık 2 aydır da İzmit\'te kemençe dersleri alıyorum. Horonu ilk defa görüp, müziğini duyduktan sonra kemençe çalmayı en kısa sürede öğrenmek istemiştim. İnternette aratarak bulabildiğim kadar çok müzik buldum. Kemençe çalmanın çok zor olduğunu düşünüyordum, ancak korkularımın üzerine gidip kemençe öğrenmek istedim ve başladım. Ben flüt çalarak ve müzik öğrenerek büyüdüm. Fakat şu anda kemençeye çalışıyorum. Kemençe çalmayı daha fazla öğrenmek istiyorum\" diye konuştu.

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