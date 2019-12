Hormonlu meyve ve sebzelerin dış görüntülerinin şekilsiz, bozuk, içlerinin ve çekirdek çevresinin boş olduğu, kendisine has tadı vermediği belirtildi.



Tarımsal Kalkınma Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen 57 bin 630 euro bütçeli AB destekli Gıda Tüketicisini Koruma ve Bilinçlendirme Projesi kapsamında, Gıda Tüketicisi El Kitabı hazırlandı.



Tüketicileri bilinçlendirmek için vatandaşlara dağıtılan kitapta, ''Hormonsuz gıda nasıl anlaşılır?'' başlıklı bir bölüm de yer alıyor. Hormonlu gıdaların tüketilmemesi için dikkat edilmesi gerekenlerin sıralandığı kitapta, öncelikli olarak, her meyve ve sebzenin mevsiminde tüketilmesi öneriliyor.



Meyve ve sebzeleri mevsiminde alıp kurutarak ya da dondurarak tüketmenin hormonlu gıda tüketme riskini azaltacağı ifade edilen kitapta, ''Genel olarak dış görünüşü şekilsiz, bozuk, sivri çıkıntıları olan, içleri ya da çekirdek etrafı boş ve ürün kendine has tadı vermiyorsa o sebze ve meyveler hormonludur'' deniliyor.



Kitapta, vatandaşların, çarşıda pazarda hormonlu ve hormonsuz sebze-meyveyi ayırt edebilmeleri için bazı ip uçları şöyle sıralanıyor:



Domates: Domates kesildiğinde içi fazlaca boşsa meyvenin ucunda sivri çıkıntılar ve yuvarlak yapısından farklı bir şekle sahipse hormonlu olduğundan şüphelenebilirsiniz. Ayrıca hormonlu domateslerde dik kesildiğinde ortasında beyaz ve sert bir tabaka görülür.



Salatalık: Şekilsiz, bir ucu kalın bir ucu ince veya yan yana yapışık meyvelere dikkat edin. İçleri adete sünger gibi, çekirdek evi de kof bir yapıya sahiptir. Tatlarında farklılıklar ve lezzetsizlik vardır.



Biber: Aşırı büyük ve etli bir görünüme sahiptir. Çekirdek etrafı boş, etli kısmında domatesteki gibi beyaz ve sert bir doku görülür.



Patlıcan: Şekli bozuktur, kenarda şişlikler görülür. Yan yana yapışıktır, etli kısmı sünger gibi kof olur.



Patates: Şekilsiz ve yumruları birbirine yapışıktır. Patateste aşırı gübre ve hormon kullanılırsa içinde kararmalar görülür.



Çilek: Aşırı büyük, çift yapışık ve içleri boştur.



Karpuz: Hormonlu karpuzların çekirdek evleri boştur. Yendiği zaman aşırı nişasta kokusu verir