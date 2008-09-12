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Sağlık

Hormonlu sebze meyveyi tanımanın püf noktaları

Tarımsal Kalkınma Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, vatandaşlara “Gıda Tüketicisi El Kitabı” dağ&

12 Eylül 2008 03:00

Tarımsal Kalkınma Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen Avrupa Birliği destekli proje kapsamında, vatandaşlara “Gıda Tüketicisi El Kitabı” dağıtıldı. Kitapta, vatandaşların çarşıda pazarda hormonlu ve hormonsuz sebze-meyveyi ayırt etmek için kullanabilecekleri bazı ipuçları verildi. İşte o ipuçları:

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin

Domates: Kesildiğinde içi fazlaca boşsa, ucunda sivri çıkıntılar varsa, farklı bir şekle sahipse hormonlu olduğundan şüphelenebilirsiniz. Ayrıca, hormonlu domateslerde, dik kesildiğinde ortasında beyaz ve sert bir tabaka görülür.

Salatalık: Şekilsiz, bir ucu kalın, bir ucu ince veya yan yana yapışık salatalıklara dikkat edin. İçleri adeta sünger gibidir, çekirdek evi de kof bir yapıya sahiptir. Tatlarında farklılıklar vardır.

Biber: Aşırı büyük ve etli bir görünüme sahiptir. Çekirdek etrafı boş, etli kısmında domatesteki gibi beyaz ve sert bir doku görülür.

Patlıcan: Şekli bozuktur, kenarda şişlikler görülür. Yan yana yapışıktır, etli kısmı sünger gibi kof olur.

Patates: Şekilsiz ve yumruları birbirine yapışıktır. Patateste aşırı gübre ve hormon kullanılırsa içinde kararmalar görülür.

Çilek: Aşırı büyük, çift yapışık ve içleri boştur.

Karpuz: Hormonlu karpuzun çekirdek evleri boştur. Yenirken nişasta kokusu verir.

(AA)

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