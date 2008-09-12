Hormonlu sebze meyveyi tanımanın püf noktaları

Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin

Kesildiğinde içi fazlaca boşsa, ucunda sivri çıkıntılar varsa, farklı bir şekle sahipse hormonlu olduğundan şüphelenebilirsiniz. Ayrıca, hormonlu domateslerde, dik kesildiğinde ortasında beyaz ve sert bir tabaka görülür.Şekilsiz, bir ucu kalın, bir ucu ince veya yan yana yapışık salatalıklara dikkat edin. İçleri adeta sünger gibidir, çekirdek evi de kof bir yapıya sahiptir. Tatlarında farklılıklar vardır.Aşırı büyük ve etli bir görünüme sahiptir. Çekirdek etrafı boş, etli kısmında domatesteki gibi beyaz ve sert bir doku görülür.Şekli bozuktur, kenarda şişlikler görülür. Yan yana yapışıktır, etli kısmı sünger gibi kof olur.Şekilsiz ve yumruları birbirine yapışıktır. Patateste aşırı gübre ve hormon kullanılırsa içinde kararmalar görülür.Aşırı büyük, çift yapışık ve içleri boştur.Hormonlu karpuzun çekirdek evleri boştur. Yenirken nişasta kokusu verir.