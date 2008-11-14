Hormonlu mısır üremeye tehdit!

Genetiği değiştirilmiş gıdaların yan etkilerini araştıran bilim adamları, dünyada yaygın olarak üretilen transgenetik mısırın farelerde üreme sorununa yol açtığı bulgusuna rastladı.



Transgenetik mısırın farelerde üreme sorununa neden olabileceği bildirildi. Masraflarını Avusturya Sağlık Bakanlığı ve Avusturya Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin karşıladığı, Viyana Veterinerlik Üniversitesi'den bilim adamlarının yaptığı araştırmada, genetiği değiştirilen mısırla 20 hafta beslenen dişi farelerde üreme sorunu görüldü.



Amerikan Monsanto şirketinin ürettiği transgenetik mısırla beslenip yavrulayabilen farelerin yavrularının kilosunun normalin altında olduğu belirlendi. Bilim adamlarından Jurgen Zentek, araştırmanın tek tür hayvan üzerinde yapıldığını ve sonuçlarının doğrudan insana uyarlanamayacağını belirterek, farelerden başka hayvanlarda da bu sorunlarla karşılaşılıp karşılaşılmayacağını belirlemek üzere başka araştırmaların gerekli olduğunu vurguladı.



Çevrecilerden çağrı



Araştırmacıların, 'Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Genetiği değiştirilmiş mısır yaygın olarak üretiliyor' sonuçların yanlış yorumlanmaması için uyarı yapmalarına karşın, başta Greenpeace ve Global-2000 olmak üzere bazı çevreci örgütler genetiği değiştirilmiş "Mon810" mısırının yanı sıra tüm transgenetik ürünlerin tüm dünyada hemen ve tamamen yasaklanması çağrısında bulundu.



Araştırmanın yayımlanmasının ardından AB Sağlık Komiseri Andrula Vasiliu da Avusturyalı yetkililerden, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından değerlendirilmek üzerine araştırmanın kendisine ulaştırılmasını istedi.



EFSA daha önce, "Mon810"un insan ve hayvan sağlığı ile çevreye herhangi bir risk teşkil etmediğini açıklamıştı. Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla yeni genetik özellikler kazandırılmasıyla elde edilen ürüne “transgenetik ürün“ adı veriliyor.









