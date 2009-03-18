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Sağlık

Hormonlu et hasta ediyor

Türkiye'de hayvancılıkta hormon kullanımının yaygınlaşması, insan sağlığını tehdit ediyor.

18 Mart 2009 02:00

Türkiye'de hayvancılıkta hormon kullanımının yaygınlaştığı belirtilerek, bu maddelerin insan sağlığı açısından olumsuz etkiler yarattığı bildirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Erkan basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de hormon ve anabolizan madde kullanımının yaygın olduğunu bildirdi.

Hormonları, hücre veya hücre topluluğu üzerine fizyolojik kontrol sağlayabilen kimyasal madde olarak tanımlayan Erkan, hücre metabolizmasına azot bağlayıp protein üretimini artıran maddelere ise anabolizan adı verildiğini kaydetti.

Türkiye'de hormon kullanımı yaygın

Türkiye'de anabolizan etkili madde kullanımının öncelikli olarak bitkisel üretimde ve seracılıkta başladığını anlatan Doç. Dr. Emin Erkan, yemden yararlanma oranı ve kilo alımında artış ve daha kaliteli et üretimi gibi nedenlerle özellikle kasaplık hayvan yetiştiriciliğinde bu madde kullanımının yaygınlaştığını bildirdi.

Erkan, anabolizan etkili maddelerin organizmadan kolayca atılamama veya etkisiz hale getirilememesine bağlı olarak dokularda kalıntı bırakabildiğine de dikkati çekerek, "Bu maddelerin kullanımı insanlarda zamanla önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle de pek çok ülkede yetiştiricilik amaçlı hormon ve anabolizan madde kullanımına sınırlama ve yasaklamalar getirilmiştir" dedi.

Türkiye'de hormon kullanımının belli şartlara bağlandığını, ancak mezbahalarda laboratuvar donanımının yetersiz oluşu nedeniyle hormonlu etlerin tespitinde sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Erkan, şöyle dedi:

"Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2003/18 sayılı gıda değeri olan hayvanlara uygulanması yasaklanan ve belli şartlara bağlanan hormon ve benzeri maddeler hakkındaki tebliğe göre; stilbenler, stilben türevleri, tuzları ve esterleri, antitiroidal etkili maddeler, anabolizan amaçla kullanıma uygun steroidler, rezorsilikasit laktonlar, beta agonist etkili hormon ya da hormon benzeri etkiye sahip maddelerin gıda değeri olan hayvanlara anabolik amaçlarla uygulanması yasaklanmıştır.

Tarım Bakanlığı'nca ruhsatlı olmak kaydıyla belirtilen maddeleri içeren ilaçların veteriner hekim reçetesine tabi satılabilmektedir. Ancak mezbahalarda laboratuvar donanımının yetersiz oluşu nedeniyle hormonlu etlerin tespitinde sıkıntılar yaşanmaktadır."

(AA)

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