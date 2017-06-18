Hormonlu Domates Ödülleri'nin adayları belli oldu!

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın her yıl düzenlediği Hormonlu Domates adayları belli oldu, adaylar oylamaya açıldı. Oylamada, geçtiğimiz yıldan bu yıla LGBTİ fobik ifadelerde bulunan kişi ve kurumlar yer alıyor.

Aday toplama süreci açık çağrıyla belirlenen ve internet üzerinden oylamaya sunulan Hormonlu Domates ödülleri, LGBTİ fobik açıklama ve eylemlerin teşhir edilmesi ve hatırlatılması, aday olanların bu açıklama ve eylemlerini tekrarlamaması ve anti LGBTİ fobik bir dünya için mücadeleyi güçlendirme amacıyla veriliyor.

Adaylar

Meclis'te anayasa değişikliği oylaması sırasında oylamanın yapıldığı beraber giren üç erkek vekile dikkat çekmek için homofobik söylemde bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’e bir köşe yazısı için “Nonoş” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşcinsel tutuklular için “Cinsel bozukluk" diyen TBMM Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Metiner, gibi adaylar yer alıyor.

Eğlence alanındaki adaylar arasında Demet Akalın, Nihat Doğan, Deniz Seki ve Cemil İpekçi de var. Cemil İpekçi için "Transeksüellerin para için ameliyat olduğunu söyleyen transfobik Cemil İpekçi, hetero dünyaya yaranmaktan vazgeç artık!" denildi.

Ayrıca sansür, eğitim, sağlık, medya ve mekân alanlarında da adaylar belli oldu. Listenin devamına ulaşmak ve oylama için tıklayınız.

Geçen yılın 'kazananları'

Kaos GL'nin haberine göre, geçen yılın kazananları şöyleydi:

Eğitim dalında adaylar İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi'ydi. Trans kimlikli öğrencilerin atanmış cinsiyetlerine göre güvenlik aramasına girmesini isteyen İstanbul Üniversitesi ödülün sahibi oldu.

Kurumlar dalı adayları Esat Polis Karakolu, Yapı Kredi Bankası, GAP Türkiye, Change.Org, Facebook, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ydu. Kırmızı Şemsiye Derneği kurucusu ve başkanı Kemal Ördek'in evinde uğradığı saldırı sonrası homofobik açıklamalar yapıp faillerin sırtını zıvazlayan Ankara Esat Karakolu'nun homofobik/transfobik memurları ödülün sahibi oldu.

Medya dalında, adaylar Furkan Demir ve 140journos, Sabah Gazetesi, Cem Keçe ve Hürriyet Aile, Yeni Şafak Hayrettin Karaman, Milat Gazetesi ve muhabiri Enes Babacan, Vahdet Gazetesi, Milli Gazete, Yeni Akit'ti.

Hormonlu Domates'in gediklilerinden, Orlando saldırısı sonrası "Sapkın eşcinsellerin gittiği barda ölü sayısı 50'ye çıktı" manşetini atan Yeni Akit Gazetesi en çok oyu aldı, ancak gazete nefret haberlerini sürdürdüğü ve birçok kez aday olup kazandığı için Yeni Akit'e "Yaşam Boyu Hormonlu Domates" ödülü verildi. İkinci en yüksek oyu alan aday, bağımsız Gazetecilik Platformu 140journos sitesi ise, transfobik ifadeler yer alan bir yazı yayınlayıp bunun "ifade özgürlüğü"ne girdiğini belirterek, Medya dalında ödülün sahibi oldu.

Siyaset dalı adayları Diyarbakır İslami STK’ları, Bekir Bozdağ, Ankara Valiliği, Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Valisi, JÖH-PÖH'dü. Farklı cinsel yönelimlerin "geleneklerimizde hoşlanılmadığını" söyleyen eski başbakan yardımcısı ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Hormonlu Domatesi kazandı.

Dünyadan örneklere yer veren Beynelmilel kategorisinde, CERN'deki LGBTİ+ afişlerine zarar veren homofobik saldırının failleri en çok oyu aldı.

Televizyon dünyası dalında adaylar Nihat Hatipoğlu, Can Yaman, Ahmet Çakar'dı. Twitter'da bir takipçisinin sorusu üzerine "Asla Eşcinsel rolü oynamam" diyen İnadına Aşk dizisinde Yalın Aras rolüyle tanınan Can Yaman ödülün sahibi oldu.

Sağlık kategorisi adayları Dr. Cüneyt Genç ve Urfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi Başhekimi ve oğluydu. Muayene sırası bekleyen trans bir bireyin fotoğrafını sosyal medyada kasten hedef göstererek ve aşağılamak için paylaşan Dr. Cüneyt Genç hormonlu domatesin sahibi oldu.

“Hedef Gösterenler” isimli bir kategoride 7. Trans Onur Yürüyüşü ve LGBTİ+ Onur Yürüyüşü öncesi nefret saçan ve LGBTİ+’ları hedef gösteren Genç İslami Müdafaa, Müslüman Anadolu Gençliği, Alperen Ocakları Vakfı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici oylamada yer aldı. En çok oyu Genç İslami Müdafaa aldı, ancak tüm adayların ödüle değer görüldüğü belirtildi.