Hormonlu Domates Ödülleri’nde ‘Barbaros Şansal’ gerginliği

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın her yıl düzenlediği Hormonlu Domates Ödülleri’nin töreninde gerginlik yaşandı.

Ünlü modacı Barbaros Şansal’ın da katıldığı ve Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekânında düzenlenen törende ödüller verilirken kısa süreli tartışma çıktı.

Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’tan Türkiye’ye getirildiği sırada havalimanında linç girişimine uğraması sonrası homofobik söylemlerle bu girişime destek olan Nihat Doğan ve Demet Akalın Hormonlu Domates Ödülleri'nin sahibi oldu.

Törene katılanlardan bazıları, daha önceden transfobik bir söylemi nedeniyle Hormonlu Domates Ödülü'ne aday gösterilmiş olan Barbaros Şansal'ı ödülü sunmak için sahneye davet edince gergin anlar yaşandı.

Etkinliği düzenleyenlerden bir kişi, açıklama yapmak için mikrofonu eline aldıktan sonra Şansal'ın yaşadığı linç girişimine karşı onun yanında olduklarını ifade ederken "Transfobik birisi bu sahnede yer alamaz" dedi. Şansal, bu sözlerin ardından törenin düzenlendiği mekânı terk etti.

Hormonlu Domates Ödülleri, her sene LGBTİ + fobik kişilere veriliyor.

Şansal'ın transfobik söylemi

Barbaros Şansal Bülent Ersoy’a yönelik "Bizim kıyafetlerimiz ona uymaz çünkü kadın terzisiyiz” demiş ve bunun yanı sıra da "Ben hâlâ kendimim, mavi nüfus kâğıdımı değiştirmedim. Ben kamburumu onun gibi zımparalatmadım!" ifadelerini kullanmıştı.

Akalın ve Doğan ne demişti?

Yılbaşında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden KKTC’den sınır dışı edilen ve İstanbul’a geldiği sırada havalimanı apronunda linç girişimine uğrayan Barbaros Şansal’a linç girişimine bazı isimler destek vermişti. Bu isimler arasında Nihat Doğan ve Demet Akalın da vardı.

Nihat Doğan, Şansal’a havalimanı apronunda yanında polisler varken yapılan linç girişimine şu mesajla destek vermişti:

Demet Akalın, Nihat Doğan’ın homofobik mesajını “Gerçekten tespitlerin bazen tavan” diyerek desteklemişti. Akalın'ın daha sonra gelen tepkiler üzerine sildiği mesajı şöyleydi: