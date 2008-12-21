Hormonal bozukluklar kilo aldırıyor

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Karacabey, kötü beslenme, hastalık ve yanlış ilaç kullanma, hormonal bozukluk, metabolizmanın yavaşlaması, stres ve hareketsizliğin kilo almanın en önemli nedenlerinden olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Karacabey, yaptığı açıklamada, şişmanlığın vücut yağının toplam miktarındaki aşırı genişleme ile alınan ve sarf edilen kalori arasındaki dengenin bozulması olarak tanımlanabileceğini belirtti.



Karacabey, yoğun iş koşullarında birçok insanın düzenli ve kaliteli beslenme imkânı bulamadığını, öğünlerini düzensiz ve hazır yemeklerle geçiştirdiğini belirtti.



Düzenli yemek yeme olanağı bulamayan birçok kişinin akşam öğünlerinde aşırı yemek yediğini ve bunun da kilo alımını etkilediğini ifade eden Karacabey, şöyle konuştu:



"Kötü ve düzensiz beslenme, hastalık ve yanlış ilaç kullanımı, hormonal bozukluk, stres ve hareketsizlik kilo almanın en önemli nedenlerindendir. Metabolizmanın yavaşlaması, yaş, cinsiyet, gebelik ve çok uyuma da kilo almada etkilidir. Şişman kişiler genellikle düzensiz yemek yerler, öğün atlarlar, bütün gün yemek yemeden dururlar ve bir öğünde çok fazla yerler, sürekli rejim yapma isteğindedirler, hareketsizdirler.



Bu davranışların süreklilik kazanması obeziteye ve hipertansiyon, şeker hastalığı, böbrek ve pankreas yetmezliği, kalp ve damar hastalıkları, kemik incelmesi, gut hastalığı, kanser gibi hastalıklara, bunun sonucu olarak yaşam süresinin kısalması ve yaşlanmasının hızlanmasına, psikolojik sorunlara ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur."



Egzersizin önemi



Karacabey, kilolardan kurtulmak için diyetin yanı sıra egzersiz yapmanın önem taşıdığını, tek başına yapılacak diyetin kilo vermede istenilen sonucu elde etmeyi engelleyeceğini ifade etti.



Herkesin sağlıklı bir yaşam için egzersiz yapması gerektiğini belirten Karacabey, egzersizin psikolojik açıdan da insanlara fayda sağladığını ve gün boyu insanlarda biriken gerginliği giderdiğini bildirdi.



Egzersize başlarken insanların kendilerini zorlamaması ve yavaş yavaş artırılarak egzersizin sürekli hale getirilmesi, 40 yaşın üzerindeki kişilerin ve sağlık sorunu bulunanların doktor kontrolünden geçirilmeden egzersize başlamaması gerektiğini ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:



"Egzersize yemeklerden en az bir saat sonra başlanmalı. Egzersize ölçülü başlayıp zamanla artırmak gerekiyor. Egzersiz yaparken insanların kendilerini aşırı yormamaları ve yorulduğu zaman egzersizi birden kesmemesi lazım. Hareketleri yavaşlattıktan sonra egzersize son verilmeli. Yüzme, yürüyüş ve bisiklet kullanma gibi zorlamadan yapılan ritmik hareketler her zaman iyidir. Bazı egzersizleri günlük yaşama sokmaya çalışmalıyız. Örneğin, otobüsten birkaç durak önce inilip yakın yerlere yürüyerek gidilebilir veya asansöre binmek yerine merdivenler kullanılabilir. Çağımızın hastalığı obeziteden egzersiz ve diyetle kurtulabiliriz."



(AA)

