Hormon tedavisi meme kanser riskini artırıyor

Menopoz döneminde en az 5 yıl östrojen ve progesteron hormonlarıyla tedavi edilen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin 2 kat arttığı bildirildi.



ABD'nin Stanford Üniversitesi'nden Dr Marcia Stefanick ve ekibinin yaptığı araştırma, bu iki kadınlık hormonu birlikte verilerek tedavi edilen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin 2 kat arttığını belirtti.

Stenfanick, ancak bu tedavi sona erdiğinde meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 28 azaldığını vurguladı.



Bunun östrojen ve progesteronla tedavinin meme kanserine neden olduğunun çok sağlam kanıtı bulunduğuna dikkati çeken Dr. Stenfanick, söz konusu tedavinin bitiminden bir yıl sonra riskin normale döndüğünü ifade etti.

Stenfanick, sonuçların sadece östrojen tedavisi gören kadınları kapsamadığını belirtti.

Araştırma New England Journal of Medicine (NEJM) dergisinde yer alıyor.