Horkheimer’in mirası erişime açılıyor



Frankfurt Üniversitesi Kütüphanesi Arşiv Merkezi, 250 bin sayfalık mirasın 20 Ağustos'tan itibaren internette erişime açılacağını açıkladı. Arşivdeki binlerce mektup arasında şimdiye kadar hiç yayımlanmamış olanlar da bulunuyor. Horkheimer'in ABD'de bulunduğu sırada Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Siegfried Kracauer gibi eleştirel teorinin diğer temsilcileriyle yaptığı yazışmalar da erişime açılan dokümanlar arasında. Horkheimer'in özel kütüphanesinde yer alan 16 bin cilt de üniversitenin sanal katalogları içerisinde görülebilir hale gelecek.

Arşiv Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre dokümanlar, ünlü düşünürün 1920'li yıllardaki öğrencilik döneminde tuttuğu elyazmaları ve taslaklardan, 1970'lerdeki konferans ve röportajlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Max Horkheimer, Adorno ile birlikte Frankfurt Okulu'nun iki kurucusundan biri olarak biliniyor. Horkheimer'in müdürlüğünü yaptığı Frankfurt Goethe Üniversitesi Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nde bir araya gelen bir grup düşünür ve bilim insanı Frankfurt Okulu adıyla ünlenecek düşünce akımını oluşturmuştu. Farklı disiplinlerden gelen bu akademisyenler, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx ve Sigmund Freud'un görüşlerinden ilhamla "eleştirel teori" adlı toplum teorisini geliştirmişti.