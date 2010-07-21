-HORASAN'DAKİ SEL BASKINI ERZURUM (A.A) - 21.07.2010 - Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, sel baskınında 6 kişinin yaşamını yitirdiği Horasan ilçesine bağlı Saçlık köyünde incelemelerde bulundu. Vali Öztürk, Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yaşar Güvenç ve Tekman Kaymakamı Cahit Karatepe ile birlikte, Saçlık köyünde sel baskınında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin defini için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Bölgede bugün sağanak yağışın etkili olduğunu ve dere yatağı yakınında bulunan bir evin sel sularından yıkıldığını ifade eten Öztürk, şunları kaydetti: ''Saçlık köyü, yol ağzında bir köy. Bugün etkili olan sağanaktan dolayı dere yatağının yakınında bulunan köyden, 6 vatandaşımızı sele kaptırdık. Cesetleri biraz evvel arkadaşlarımız buldular. Bir çocuk kurtulabildi. Toplam 7 kişinin bulunduğu ev sel esnasında yıkıldı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Tabi burada yapılması gereken şeyler var. Vatandaşların defin işlemlerine arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Kısa vadeli tedbir amaçlı bir çalışma yapacak. Arkadaşlarımız inceleyecekler. Buranın sele maruz kaldığı yönünde rapor tutup, ilgili yerlere iletilecek.'' Vali Öztürk, sel baskınında evi yıkılan Ziya Kocabaş için çadır kurulması talimatı da verdi. Bu arada Vali Öztürk'ün köye gelişi sırasında, bazı vatandaşlar köy içerisinden geçen derenin taşması sonucu selin meydana geldiğini, daha önce de defalarca ilgili makamlardan köprü yapımı için taleplerde bulunduklarını, ancak taleplerinin yerine getirilmediğini ifade ederek, tepki gösterdiler.