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Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Horasan ilçesinde mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ile 4 yeğenini tabancayla vurarak öldüren, 2 yakınını da yaralayan İlhami Yılmaz ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi

10 Mart 2018 19:11

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Horasan ilçesinde mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ile 4 yeğenini tabancayla vurarak öldüren, 2 yakınını da yaralayan İlhami Yılmaz ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi. Otopsileri tamamlanan baba ve 4 oğlunun cenazeleri de yakınlarına teslim edildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi\'nde meydana geldi. İlhami Yılmaz, kereste sattığı işyerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz\'ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz\'ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu, torunu ve eniştesi birlikte olay yerine gitti. Toplam 7 kişinin üzerine gelmesi nedeniyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. Hacı Mehmet Yılmaz (66), oğulları Ömer (41), Adem (34), İbrahim (30) ve Bahattin Yılmaz (27) olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Mehmet Yılmaz\'ın torunu olan Ahmet Can Yılmaz ve eniştesi Sadettin Bahar ise yaralandı.
Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede ve hastane önlerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İlhami Yılmaz\'ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, oğulları Fatih ve Emrah ile birlikte kaçan İlhami Yılmaz\'ı Horasan\'a 35 kilometre uzaklıktaki Kars\'ın Sarıkamış ilçesinin Karaurgan mevkiinde yakaladı. Gözaltına alınan Yılmaz ve iki oğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri tamamlandıktan sonra bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, İlhami Yılmaz\'ın öldürdüğü ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz ile oğulları Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz\'ın cenazeleri Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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