'Horasan lideri El Fadli Suriye'de öldürüldü'

ABD Savunma Bakanlığının açıklamasında, 8 Temmuz'da Sarmada'da düzenlenen

hava saldırısında Muhsin El Fadli'nin aracının hedef alındığını, saldırıda örgüt

liderinin hayatının kaybettiğinin doğrulandığı belirtildi.

'11 Eylül saldırılarından haberdardı'

ABD İstihbaratı geçen yıl Horasan örgütü ile ilgili uyarıda bulunmuştu. ABD

kaynaklarına göre Horasan örgütü 2013'te Suriye'de 33 yaşındaki Muhsin El Fadli

tarafından kuruldu. El Fadli, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in en

güvendiği adamları arasında yer alıyordu. El Fadli'nin 11 Eylül saldırılarından daha

önce haberdar olan sayılı kişilerden olduğu ileri sürülüyordu.

Suriye'deki iç savaşın taraflarından El

Nusra Cephesi'ne yakınlığıyla bilinen örgütün

en büyük amacının ABD ya da ABD'nin yurtdışındaki temsilciliklerine saldırılar

düzenlemek olduğu ifade ediliyordu.

'Horasan, IŞİD kadar tehlikeli'

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü James R. Clapper, ABD açısından

Horasan örgütünün IŞİD kadar tehlikeli olduğunu açıklamıştı.

Amerikalı yetkililere göre, örgüt Ortadoğu, Kuzey Afrika ve güney Asya'daki eski El

Kaide üyelerinden oluşuyor.

