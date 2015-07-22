'Horasan lideri El Fadli Suriye'de öldürüldü'

ABD Savunma Bakanlığının açıklamasında, 8 Temmuz'da Sarmada'da düzenlenen
hava saldırısında Muhsin El Fadli'nin aracının hedef alındığını, saldırıda örgüt
liderinin hayatının kaybettiğinin doğrulandığı belirtildi.
'11 Eylül saldırılarından haberdardı'
ABD İstihbaratı geçen yıl Horasan örgütü ile ilgili uyarıda bulunmuştu. ABD
kaynaklarına göre Horasan örgütü 2013'te Suriye'de 33 yaşındaki Muhsin El Fadli
tarafından kuruldu. El Fadli, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in en
güvendiği adamları arasında yer alıyordu. El Fadli'nin 11 Eylül saldırılarından daha
önce haberdar olan sayılı kişilerden olduğu ileri sürülüyordu.
Suriye'deki iç savaşın taraflarından El
Nusra Cephesi'ne yakınlığıyla bilinen örgütün
en büyük amacının ABD ya da ABD'nin yurtdışındaki temsilciliklerine saldırılar
düzenlemek olduğu ifade ediliyordu.
'Horasan, IŞİD kadar tehlikeli'
ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü James R. Clapper, ABD açısından
Horasan örgütünün IŞİD kadar tehlikeli olduğunu açıklamıştı.
Amerikalı yetkililere göre, örgüt Ortadoğu, Kuzey Afrika ve güney Asya'daki eski El
Kaide üyelerinden oluşuyor.