'Hoplaya zıplaya bir hamilelik geçirdim'

Başarılı oyuncu Füsun Demirel yıllarca çocuk hasreti çekti; müjdeli haberi 50 yaşında aldı



Hürriyet'in haberine göre; sonunda Mehmet İlkem ve Aslı Senem'i kucaklayan başarılı oyuncu, ikizleriyle ilk kez Hamileyiz.Biz dergisine poz verdi.



Ben özel bir kadınım



Geç yaşta anne olduğunu kabul eden Füsun Demirel, buna rağmen kendisini çok daha genç hissettiğini ve özel bir kadın olduğunu söyledi: "Ben özel bir kadınım, yani anatomisi yıpranmamış, sağlıklı kalabilmiş ender kadınlardanım. Ruhum 20’lerde dolaşıyor, bedenimse 30 ya da 40 yaşındaki bir kadının özelliklerine sahip. 50 sadece nüfus kütüğü kaydı, başka bir anlam ifade etmiyor. Ayrıca tıp çok ilerledi ve artık anne olma yaşı ileri yaşlara çekildi. Cesaret ve kararlılık yetiyor."



Erken doğuma hazırdım



İkizlerini beklediğinden çok daha erken dünyaya getiren Füsun Demirel, kendisini bu olasılığa hazırladığı için fazla paniğe kapılmadığını anlattı. Ünlü oyuncu, "Kendimi en kötü olasılığa hazırlamıştım. Hem ikiz olması hem de yaş faktörü nedeniyle erken doğum ihtimalim yüksekti. Zaten erken doğmaları iyi oldu. Artık çok büyümüştü karnım ve zorlanıyordum. Onlar da annelerine iyilik yaptı. Bebeklerimi 31 haftalık dünyaya getirdim. Gerçekten beklediğimizden de erkendi" dedi.



Sinemada anne rolleri üstlenseniz de yaşamınızda anne olmak için uzun seneler beklemek zorunda kaldınız. Çocuk yapmak konusunda için 50 çok ileri bir yaş değil mi?



- Evet, oldukça ileri bir yaş kütüğe baktığınızda ama ben özel bir kadınım, yani anatomisi yıpranmamış, sağlıklı kalabilmiş ender kadınlardanım. Ruhum 20’lerdedolaşıyor. Zaten arkadaşlıklarımız da hep gençlerden oluşur. Bedenimse 30 ya da 40 yaşındaki bir kadının özelliklerine sahip. 50 sadece nüfus kütüğü kaydı. Başka bir anlam ifade etmiyor. Ayrıca tıp çok ilerledi ve artık anne olma yaşı ileri yaşlara çekildi. Cesaret ve kararlılık yetiyor. Çok kadın benim gibi anne olabilir…



Erken doğum sizi tedirgin etti mi?



- Hayır, kendimi en kötü olasılığa hazırlamıştım. Hatta erken doğum ihtimalim yüksekti, hem ikizler hem de yaş faktörü. Erken doğmaları çok iyi oldu. Artık çok büyümüştü karnım ve çok zorlanıyordum. Onlar da annelerine iyilik yaptı. Bebeklerimi 30 bir haftalık dünyaya getirdim. Gerçekten beklediğimizden daha erken. Doktorum ikiz hamilelikte mutlaka erken doğum olacağı sinyalini vermişti ama 36 haftalık bekliyorduk açıkçası. Doğuma kadar olan süreçte durmaksızın setteydim. Zaten karnım 60 milyon seyircinin gözü önünde büyüdü. Senaryo bana göre değişti. Dizideki karakter de hamile kaldı ve ikiz doğurdu. Çok hareketli, hoplaya zıplaya hamilelik geçirdim.



İkiz bebek sahibi olma duygusu güzel, fakat sorumluluğu çok olmalı?



- Çok keyifli ve eğlenceli elbette. Biri kız, diğeri erkek iki bebeğinizle inanılmaz duygular yaşayabiliyorsunuz. Sorumluluk ikiye katlanıyor, zorluğu da fazla. Bebeklerim sakin ve çok uyumlular, bu nedenle şanslı bir anneyim.



Sizce annelik nedir?



- Annelik içgüdüm çok güçlüdür ve anaç bir kadınımdır oldum olası. Karşılıksız sevgiyi içinde taşıyan tek canlı ve bence annelik tarif edilemez yaşanır. Babalara ya da erkeklere üzülüyorum, çünkü bu muhteşem duyguları taşıyamıyorlar.



“Keşke daha önce anne olsaydım ya da olabilseydim” diyor musunuz?



- Elbette diyorum, çünkü o dünya güzelleriyle çok uzun yıllar birlikte olmayı isterdim. Şimdi uzun yaşamak için daha çok çabalayacağım.



Bebeklerinizin yaşamınıza kattıkları…

- Galiba inanılmaz bir boşluktu onlarsız hayat. Onlarla birlikte öyle çok şey öğreniyorum ki hayata dair, yaşamıma neşe, mutluluk kattılar. Daha da önemlisi, bana yeniden hayat verdiler. Yaşamı yeniden gözden geçirmemi sağladılar. Artık onlar için bir şeyler üreteceğim ve bu harika bir duygu.



Anne olmak isteyen kadınlara mesajlarınız neler olur?

- Hiç ertelemesinler bence… İşlerini kısa sürede yoluna koyup, anneliği yaşasınlar. Çok mükemmeliyetçi düşünceyle yaklaşınca, zaman kaybedebiliyor insan…



Bebeklerinizle birebir siz mi ilgileniyorsunuz?

- Bakıcımızla birlikte ben ilgileniyorum… 24 saat onlarlayım tam beş aydır… Benim hayatım çok kalabalık. Çocuklarımı birlikte büyüttüğüm dostlarım ve arkadaşlarım var.



