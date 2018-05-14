Hopikoğlu: "Sezonu hedeflediğimiz noktadan uzak yerde tamamladık"

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Basketbol Takımı Başkanı Abiş Hopikoğlu, 2017-18 sezonunu yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle hedeflerinin uzağında tamamladıklarını söyledi.

Başkan Abiş Hopikoğlu, yaptığı açıklamada sezonun iyisiyle kötüsüyle geride kaldığını belirterek, \"Play-Off hedefiyle başladığımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 sezonunu yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle hedeflediğimiz noktadan uzak bir yerde tamamladık. Umutlar tükendiği anlarda dahi var gücüyle \'yaşasın Trabzonspor\' diyerek maddi ve manevi takımın her daim yanında olan ve \'birlikte daha kuvvetliyiz\' sloganına hayat veren kulübümüzün gerçek sahibi taraftarlarımıza şükran borçluyuz. Bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan, terinin son damlasına kadar savaşmayı kabul ederek parkeye çıkan tüm oyuncularımıza, kulübü ne pahasına olursa olsun sahiplenen teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza bu kulübün kapılarının sonuna kadar açık olduğunun bilinmesini isteriz\" dedi.

Süper Lig\'e çıkmayı garantileyen Türk Telekom Basketbol\'a başarılar dileyen Hopikoğlu, \"Bu vesileyle zor günlerimizde karakterlerini ortaya koyan bu büyük ailenin tüm fertlerine önümüzdeki sezon için kontrat sunulacağını ve onlarla birlikte yola devam etmek istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Ayrıca, 2017-18 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne veda eden Muratbey Uşak Sportif ve Yeşilgiresun Belediyespor takımlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Süper Lig\'e çıkmayı garantileyen Türk Telekom Basketbol\'a başarılar diliyoruz\" diye konuştu.

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