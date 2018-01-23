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Ekonomi

Hopi ve Kahve Dünyası'ndan işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - HOPİ, üyelerine şubat ayı boyunca Kahve Dünyası’ndan mobil ödeme ile aldıkları her kahvenin ikincisini hediye edeceğini duyurdu

23 Ocak 2018 16:24

İSTANBUL, (DHA) - HOPİ, üyelerine şubat ayı boyunca Kahve Dünyası’ndan mobil ödeme ile aldıkları her kahvenin ikincisini hediye edeceğini duyurdu.

Hopi, Türkiye genelinde 600’den fazla noktada cüzdansız alışveriş yapan mobil ödeme özelliğini Kahve Dünyası’na da taşıdığını açıkladı. 262 bin kişinin kredi kartını ekleyerek 326 bin mobil ödeme işlemi yaptığı Hopi, 160 mağaza ve 350’den fazla hizmet noktası bulunan Kahve Dünyası’nda çantada cüzdan aramadan hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapılacak.

KAMPANYA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GEÇERLİ

Kahve Dünyası’nda başlattığı mobil ödeme dönemini kampanya ile duyuran Hopi, şubat sonuna kadar Kahve Dünyası’ndan alınan her bir kahveye ikinci bir kahveyi hediye edeceğini açıkladı.

(FOTOĞRAF)

 

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