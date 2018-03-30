Hopa'ya ‘New York' ayarı ticaret ve sanayi odası

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in yaklaşık 27 bin nüfuslu ilçesi Hopa’da, Ticaret ve Sanayi Odası\'nca (HTSO) gerçekleştirilen projeler dikkat çekiyor. Yeni, 12 katlı hizmet binasının açılışının gerçekleştirildiği HTSO’da konuşan Başkan Osman Akyürek, “Fiziki yapısıyla New York, Berlin, Paris ve Londra ticaret odası ayarında oda binasına kavuştuk” dedi.

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar\'a açılan Sarp Sınır Kapısı’na yakın, 27 bin nüfuslu Hopa ilçesinde yeni Ticaret ve Sanayi Odası yaptırıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle yakın zamanda açılışı yapılan 12 katlı bina, birçok ilin oda binalarından görkemli oldu. HTSO tarafından inşaat halindeki Kaymakamlık binası için de geçici olarak hizmet binalarından yer verildi. Geliştirilen projelerle öne çıkan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Denizcilik Lisesi yapımı için de çalışma başlatıldı. HTSO tarafından Laz böreğinin coğrafi işareti de alındı.

\'Atom karınca\' diye anılan HTSO Başkanı Akyürek, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hopa’nın ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Akyürek, “1885 yılında, Abdülhamit Han döneminde 60 ticaret odasının kurulmasına izin verilmişti. Bunlardan biride Hopa Ticaret ve Sanayi Odasıdır. 133 yıllık tecrübenin daha iyi hizmet ede bilmek için 4 bin 400 metre kara alana sahip 12 katlı daha iyi hizmet verebilmek için yeni hizmet binasının yapımını tamamladık. Hizmet binamız 4 bin 200 metre kare alanda içerisinde 3 salon 20 ofis, iş yerler ve sosyal tesisi bulunuyor. Binamız 6 Milyon 750 bin TL’ye mal oldu. Geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

‘NEW YORK, BERLİN, PARİS, LONDRA ODALARINA EŞ DEĞER’

HTSO\'nun, hizmet anlayışı ve fiziki yapısıyla New York, Berlin, Paris, Londra ticaret odalarının eş değerinde oda haline dönüştürüldüğünü kaydeden Akyürek, şunları söyledi:

“Hopa Ticaret odası olarak çok sayıda projemiz var. Bunlardan biride Denizcilik Lisesi kurmaktır. Projemiz kısa sürede bir deniz kenti olan Hopa’da eğitime büyük katkı sağlayacak. Hopa Kafkaslara açılan önemli bir kapı olan Sarp Kara Hudut Kapısına sahip. Bir yılda 7 milyon insanın geçtiği, 2018 yılında ise yüzde 20 artarak 8 milyon 400 bin insanın geçtiği kara hudut kapısı turizme ekonomiye önemli kakılar sağlıyor. Aynı zamanda bölgenin en önemli limanlarından birine sahibiz. 250 yıl geçmişi bulunan Laz böreğini coğrafi işaretlemeyle Hopa’ya kazandırdık. Artık Laz böreği denince Hopa akla gelecek. Bu ürünü endüstriyel hale getirebilirsek ülke ekonomimize katkı sağlamış olacak.”

‘ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ KURDUK’

HTSO tarafından 365 oda içinde ilkin gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Akyürek, “2015 yılı içinde gözümüzün önünde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 11 vatandaşımızın ölümünü izledik. Devletimiz yaşanan sıkıntılarda yanımızda oldu ancak yaşanacak yeni adetler için HTSO’ya bağlı AKUT benzeri, bir dernek kurduk. Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) tamamen finansını, ekipmanını biz üstlenerek bölgenin en güçlü arama kurtarma derneği haline getirdik. Bizim için oldukça önemli, yaşanan bir felaketin arkasından ağlamak istemiyoruz. Felaket öncesi tedbirimiz almak istiyoruz” dedi.

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