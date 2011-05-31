T24 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Zira ben Hopa’ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya Hopa’ya da inmiş. Eli taşlı eşkıyalar oraya da inmiş. Ve ne yazık ki taşlarla araçlarımıza saldırdılar" dedi.



Erdoğan, partisince Ata Park’ta tarihi surların bulunduğu mevkide düzenlenen mitingde, Türkiye’nin tarihinde üç büyük dönüm noktası olduğunu belirtti,



Erdoğan, şöyle konuştu:



"1071 Anadolu’nun kapıları açıldı. 1453 İstanbul fethedildi. 1461 Trabzon fethedildi. Anadolu’nun fethi, Trabzon ile tamamlandı. İstanbul’un fethi Trabzon ile anlam kazandı. 2 gün önce İstanbul’un fethinin yani fethi mübinin 558. yıl dönümünü kutladık. Bu sene inşallah Trabzon’un fethinin 550. yıl dönümünü kutlayacağız. Trabzon’un fethi şimdiden kutlu olsun, mübarek olsun."



Erdoğan, kendilerini her zaman bağrına basan, her zaman hasretle, muhabbetle, samimiyetle kucaklayan bu harekete, bu davaya yüreğini, gönlünü, kalbini koymuş Trabzon’u, Trabzonluları selamlayarak, "Sizi fazla beklettim, hakkınızı helal edin. Zira ben Hopa’ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya Hopa’ya da inmiş. Eli taşlı eşkıyalar oraya da inmiş. Ve ne yazık ki

taşlarla araçlarımıza saldırdılar" dedi.



"Enteresan CHP’nin devasa bir pankartı yanında kimler iş tutuyor, bilmenizi istiyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



'Tek yol devrim diyor...'



"Tek yol sokak diyor, tek yol devrim diyor. Altındaki imza ’halk evleri’ diyor. Değerli kardeşlerim CHP’nin yanında böyle bir pankartın asılmasına gözyummasının ne anlama geldiğini Hakkari’de gördük. Orada da BDP’lilerin eline CHP bayrakları verdiler. İçeride bir tane Türk bayrağı var mıydı, yoktu. Defalarca görüntüleri inceledim, seyrettim. Ah benim hemşehrilerim. Bu CHP, bu Kılıçdaroğlu ve ekibine 12 Haziran’da hesap sormaya var mıyız? 12 gün kaldı, çok çalışacağız.



Bak, kimler kimlerle dolaşıyor görelim. Orada bakıyorsun CHP, BDP el ele, geliyorsun batıya Orta Anadolu’ya bakıyorsun CHP, MHP, BDP el ele. Bunlar aynı şeyi referandumda yapmadı mı? Referandumda CHP’si, MHP’si, BDP’si, TKP, Halk Evleri, illegal örgütler el ele vermedi mi? Şimdi aynı şeyleri yapıyorlar.





'Hedefte AKP Var'



Hedefte AK Parti var. Fakat AK Parti kimin şahsında var, milletin şahsında var. Çünkü bizim rotamızı çeteler çizmedi, millet çizdi, millet. Biz Trabzon ile aslında acılar üzerinde konuşmak istemeyiz. Aracılar üzerinden konuşmak istemiyiz. Biz Trabzon ile doğruları konuşuruz, düz konuşuruz, dobra dobra konuşuruz, gönül birliği ile konuşuruz."

