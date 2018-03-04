Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

KELKİT (Gümüşhane), (DHA)

Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinde, Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta oynanan Kelkit Belediye Hürriyetspor - Artvin Hopaspor karşılaşması sonrası olaylar çıktı. Hopasporlu futbolcuları taşıyan otobüs bir grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı.

Kelkit İlçe Stadı\'nda oynanan ve Artvin Hopaspor\'un 2-0 kazandığı maç sonrası olaylar çıktı. Bir grup taraftar Hopasporlu teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü taşlı saldırıda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin gruba müdahale ettiği olaylarda Hopasporlu bir futbolcu isabet eden taş sonucu başından yaralandı. Olaylarda Hopaspor kafilesini taşıyan otobüste hasar meydana geldi. Hopasporlu kafilesi çevik kuvvet polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında ilçe dışına çıkarıldı.

Polis, saldırgan taraftarların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI