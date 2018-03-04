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Yaşam

Hopaspor takım otobüsüne saldırı; bir futbolcu başından yaralandı

Polis, saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı

04 Mart 2018 23:20

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesinde, Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Grup'ta oynanan Kelkit Belediye Hürriyetspor - Artvin Hopaspor karşılaşması sonrası olaylar çıktı. 2-0 yenilen Kelkit Belediye Hürriyetspor'un taraftarı, Hopasporlu futbolcuları taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulundu. Bir futbolcu taşına isabet eden taşla kafasından yaralanırken Hopaspor kafilesi çevik kuvvet polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında ilçe dışına çıkarıldı.

Kelkit İlçe Stadı'nda oynanan ve Artvin Hopaspor'un 2-0 kazandığı maç sonrası olaylar çıktı. Bir grup taraftar Hopasporlu teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü taşlı saldırıda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin gruba müdahale ettiği olaylarda Hopasporlu bir futbolcu isabet eden taş sonucu başından yaralandı Hopaspor kafilesini taşıyan otobüste hasar meydana geldi. Hopasporlu kafilesi çevik kuvvet polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında ilçe dışına çıkarıldı.



Polis, saldırgan taraftarların tespit edilmesi için çalışma başlattı. (DHA)

 

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