Hopalı gençler serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi tutuklanan "Hopalı gençler" davasında tahliye kararı çıktı. Artvin Adliyesi’nde görülen ikinci duruşmada gençlerin hepsi serbest bırakıldı.

DUVAR’da yer alan habere göre 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, ‘FETÖ’ şüphelesi oldukları iddiası ile tutuklanan ve bir kısmı ilk duruşmada serbest bırakılan “Hopalı gençler” davasında tahliye kararı çıktı.

Davanın Artvin Adliyesi’nde görülen ikinci duruşmasında gençlerin hepsi serbest bırakıldı.

Gençlerden 4’ü geçen ay serbest bırakılmıştı, tutuklu yargılanan Ekin Yılmaz, Volkan Aydın, Koray Civelek, Çağdaş Yılmaz ve Mehmet Çelik isimli 5 genç de tutuksuz yargılanmak üzere bugün serbest bırakıldı.