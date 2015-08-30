Hopa'da kas erimesi hastalığı olan 3 kardeşin tekerlekli sandalyesi toprak altında kaldı

Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki sel felaketinde evleri toprak altında kalarak yıkılan 5 kişilik Çelik Ailesi'nin kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan 3 kızının tekerlekli sandalyeleri toprak altında kalarak kullanılamaz hale geldi. İşsiz olan baba İsrafil Çelik'in yeni tekerlekli sandalye alamadığı kızlarından en büyüğü Büşra, "Bir akülü aracımız olsa bile yeter, değişimle kullanırız. Yeter ki olsun da bir tane olsun" dedi.

Hopa İlçesi'ne bağlı Sugören Köyü'nde oturan 53 yaşındaki Zübeyha ve 55 yaşındaki İsrafil Çelik çiftinin kızları 27 yaşındaki Büşra, 23 yaşındaki Kübra ile 13 yaşındaki Şükriye, küçük yaşta 'kas erimesi' hastalığına yakalandı. Ortak kaderi yaşayan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan 3 kardeş, buna rağmen hayata küsmedi, anne ve babalarının sırtında okula gidip gelerek eğitimlerini sürdürdü. Düzenli bir işte çalışamayan İsrafil Çelik, yakınlarının verdiği bir eve yerleşti, çay toplayarak geçimini sağladı. Ailenin 3 kızına 2'si akülü, 3 tekerlekli sandalye bağışlandı.

İkisi üniversite bitirdi

Zaman'da yer alan habere göre, yıllardır tekerlekli sandalyeyle yaşayan kardeşler tüm zorluklara rağmen eğitimlerini aksatmadı. Büşra, Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret, Kübra ise Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nden mezun oldu. Ailenin küçük kızı Şükriye ise bu yıl İlköğretim okulu 8'inci sınıfa gidecek.

3 tekerlekli sandalye enkaz altında kaldı

Hopa'da 7 gün önce yağan şiddetli yağışlar sonrası Çelik Ailesi'nin evlerinin arkasında toprak kayması başladı. İsrafil Çelik kızlarını sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı, dönüp ahırındaki ineğini kurtardı. Kısa bir süre sonra da yamaçtan kopan dev toprak kütlesi evi yerle bir etti. Ailenin evdeki tüm eşyaları ile birlikte 3 kardeşe ait 2'si akülü 3 tekerlekli sandalye de heyelan altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Toprak altından çıkarılan tekerlekli sandalyeler bir kenara konuldu.Hopa Kaymakamlığı tarafından kira yardımı yapılan aile komşularının eşya desteği ile bir eve yerleşti.

3 kardeş yaşamaya alıştıkları tekerlekli sandalyelerinin yokluğunda büyük sıkıntı çekmeye başladı, dışarı çıkamadıkları için evde sürünerek dolaşmak zorunda kaldı. Anne ve babalarının yardımıyla odadan odaya geçen 3 kardeş kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Maddi durumu olmayan babalarının akülü tekerlekli sandalye alamadığı 3 kardeş mütevazı bir çağrıda bulundu, kendilerine değişmeli olarak kullanabilecekleri tek bir akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılmasını istedi. Sandalyelerinin hayatlarını kolaylaştığını anlatan ailenin büyük kızı Büşra, "Bir tane akülü tekerlekli sandalyemiz olsa bile yeter, değişmeli kullanırız. Yeter ki olsun da bir tane olsun" dedi.

'Birileri alır belki, almazlarsa ne yapalım'

Kızlarının küçük yaşta yakalandığı aynı hastalık nedeniyle yürüyemez hale geldiğini ve tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kaldığını belirten İsrafil Çelik ise şunları söyledi:

"Kızlarımın 2'si akülü 3 tekerlekli sandalyesi vardı. Ancak selde hepsi kullanılamaz hale geldi. Belki bize devletimiz ya da vatandaşlar yardımcı olurla rda akülü sandalye alırlar. Maddi durumum yok. Eskilerini de parayla alamamıştım. Onlar da bağışla gelmişti. Akülü araba olmayınca yürüyemeyen kızlarım evde kaldı, sürünerek ev içerisinde ilerliyorlar. Afet ekipleri geldi baktı, yazdı çizdi. Belki bize bir tekerlekli sandalye alırlar diye bekliyoruz. Almazlarsa ne yapalım biz yavaş yavaş bir şeyler yaparız belki."

Selde tüm eşyalarını kaybettiklerini anlatan anne Zübeyha Çelik ise "Kızlarımın tekerlekli sandalyeleri de gitti. Kızlarımın canı sağ olsun. Tekerlekli sandalye olmayınca çocukları sırtımızda taşıyoruz" dedi.

Taha Su için dereye girdiler

Hopa'da ki selde itfaiye aracının devrilmesi sonucu sel sularına kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Taha Su'yu arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Özel Arama Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de katıldığı aramada ekipler Sundura Deresi'nde çalışması yaptı. Bu arada arama çalışmalarına katılan Alican ve Adem Su, kuzenleri Talha Su'ya ulaşmak için seferber oldu. Ellerinde sopa ve bir plastik botu ile dereye giren ikili kayaların altını, kıyıları tarıyor. Alican Su, "Havadan, karadan arama yapılıyor, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Canlısından umudumuz yok ama inşallah bedenini bulup toprağa kavuşturacağız" dedi.

Öte yandan Sugören Köyü'nde selde kaybolan Melike Kakşi ile yeğeni 18 yaşındaki milli atlet Nejla Kakşi'yi arama çalışmaları da sürüyor.