Hopa'da iftar öncesi gerginlik; 9 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlara iftar vermek için hazırlık yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) 10 kişilik ekibi, ilçeyi terk etmelerini isteyen grubun saldırısına uğradı. Olayda beşi polis dokuz kişi yaralandı. İHH ekibinden bir kişi havaya beş el ateş açtı.

DHA’da yer alan habere göre, Hopa'nın Cami Meydanı'nda gerçekleşen olaylar, İHH'ye ait TIR'ın meydana park edilmesiyle başladı. Gün içinde İHH'nin çalışmalarının anlatıldığı broşürler dağıtan gruba, öğleden sonra bazı kişiler tepki gösterdi. Saat 15.30 sıralarında da İHH'nin faaliyetlerini benimsemediklerini söyleyen ÖDP ve Halkevleri'ne mensup yaklaşık 50 kişi, TIR'ın çevresinde toplanarak gruptan ilçeyi terk etmelerini istedi.

Gerginliğin büyümesi üzerine 60 kişilik çevik kuvvet ekibi meydanda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada sözlü tartışma kavgaya dönüşünce grup taş ve sopalarla İHH ekibine ve TIR'a saldırdı.

Polisin iki grubun arasına girerek kavgaya müdahale ettiği sırada İHH ekibinden olduğu belirlenen bir kişi belindeki silahı çekerek önce gruba doğrulttu, ardından havaya beş el ateş açtı. Polisler tarafından müdahale edilerek elinden silahı alınan bu kişi, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Silah sesi üzerine daha da öfkelenen ve gruba saldırmaya devam eden kalabalığı polis biber gazı ve cop kullanarak dağıttı. Olay sırasında İHH grubundan iki, saldıran gruptan iki ve polislerden beş olmak üzere toplam dokuz kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Olay yerine gelen tek ambulansa iki taraftan da yaralıların alınması üzerine bu konuda da sağlık ekipleri ve protestocular arasında tartışma çıktı. Atılan taşlar nedeniyle büyük zarar gören İHH'ye ait TIR ise güvenlik önlemleri altında Arhavi ilçesine götürüldü. İlçedeki gerilim saat 16.30 itibarıyla yatıştı.