Hopa'da HDP İlçe Eş Başkanı Aksu ve eşine tahliye

Adem GÜNGÖR/HOPA(Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu ile eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu tahliye edildi.

Hopa\'da geçen 19 Ekim\'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu gözaltına alındı. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, gözaltına alınan Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Nurcan Vayiç Aksu 24 Ekim\'de tutuklanırken, eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu da sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alınarak 2 gün sonra tutuklandı. Aksu çiftinin 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları A.\'nın bakımını teyzesi Hülya Vayiç ile dayısı Coşkun Vayiç üstlendi.

Artvin Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Nurcan Vayiç ve eşi Cemil Aksu, avukatlarınca yapılan istek üzerine tahliye oldu. Tutuksuz yargılanacak olan Aksu çifti ara tahliye kararı sevincini çocuklarına sarılarak yaşadı.

FOTOĞRAFLI