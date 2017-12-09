T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hopa'da HDP İlçe Eş Başkanı Aksu ve eşine tahliye

Adem GÜNGÖR/HOPA(Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu ile eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu tahliye edildi

09 Aralık 2017 16:26

Adem GÜNGÖR/HOPA(Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu ile eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu tahliye edildi.
Hopa\'da geçen 19 Ekim\'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu gözaltına alındı. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, gözaltına alınan Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Nurcan Vayiç Aksu 24 Ekim\'de tutuklanırken, eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu da sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alınarak 2 gün sonra tutuklandı. Aksu çiftinin 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları A.\'nın bakımını teyzesi Hülya Vayiç ile dayısı Coşkun Vayiç üstlendi.
Artvin Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Nurcan Vayiç ve eşi Cemil Aksu, avukatlarınca yapılan istek üzerine tahliye oldu. Tutuksuz yargılanacak olan Aksu çifti ara tahliye kararı sevincini çocuklarına sarılarak yaşadı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adem GÜNGÖRHOPAArtvin DHA ARTVİN HopaSosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç AksuHDP HopaEş BaşkanıCemil AksuHopaEkimCumhuriyet MeydanıAksuPolisAraNurcan Vayiç AksuHülya VayiçCoşkun VayiçArtvin Kapalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24