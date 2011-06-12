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Politika

Hopa'da CHP yüzde 50, Ak Parti yüzde 35 oy aldı!

Seçim sürecinin en büyük olaylarının yaşandığı Artvin’in Hopa ilçesinde tüm sandıkları sayıldı.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Seçim sürecinde enekli bir öğretmenin ölümü ve bir polis memurunun ağır yaralanmasıyla gündeme gelen Artvin’in Hopa ilçesinde tüm sandıklar sayıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Hopa ilçesinde olaylı bir miting geçirmişti. Çıkan olaylar sonrası emekli öğretmen Metin Lokumcu isimli vatandaş atılan biber gazlarından rahatsızlanarak hastaneye gitmiş ancak kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bir başka olay ise Erdoğan'ın konvoyunda görevli olan polis memuru Serdar Akan'ın otobüsten düşmesi olmuştu. Akan'ın atılan taşlar sonucu düştüğü iddia edilmişti. Yaşanan olaylar ardından Artin'in Hopa ilçesindeki seçim sonuçları merak konusu oldu.


Hopa'da sandıkların hepsi açıldı. Oy oranları şu şekilde:

CHP: 50.09

Ak Parti: 35.34

MHP: 11.73 
 


2007 seçimlerinde ne olmuştu? 

CHP Hopa’da yapılan 2007 genel seçimi ve 2009 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. 2007’deki genel seçimde CHP yüzde 38, AKP yüzde 28, MHP yüzde 15 ve DP yüzde 10 oy aldı. ÖDP’nin oyu da yüzde 2’de kaldı.

2009 yerel seçimlerinde ise CHP yüzde 35.5 ile birinci parti oldu ve belediye başkanlığını kazandı. AKP’nin oyu yüzde 27.3’e düştü. MHP yüzde 6.7 ÖDP ise yüzde 8 oy aldı.


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