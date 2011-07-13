'Hopa simge haline geldi, vazgeçtik'

T24 - Hopa'da firma 'halk tepkisi' nedeniyle HES projesinden vazgeçti. Hopa Derelerini Koruma Platformu, zaferi Metin Lokumcu'ya ithaf etti.







Artvin Hopa’daki Balıklı Dağı’ndan doğan Şellale Deresi üzerine yapılması planlanan Güneşli HES projesinden vazgeçildi. Hopa’da NETT Enerji’den bir yetkili Radikal’e projeden neden vazgeçtiklerini şöyle anlattı:



“Projeyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Pahalı ve güzel bir projeydi. Yolları iyileştirmeyi planladık. Sosyal sorumluluk çalışmalarımız vardı.



5 yıl uğraştık. Tüm bunları yöredeki vatandaşa anlatma imkânı bulamadık. Halkın katılım toplantısı yapılamadı. Hayretler içerisinde kaldım. Halk farklı bilgilendirilmişti. Konuşma fırsatı dahi sunmadılar. Kendimizi ifade etme şansı dahi bulamadık.”





2. kez şirket vazgeçti



Böylece 2. kez bir şirket, halkın tepkisinden dolayı bir HES projesinden vazgeçmiş oldu. Hopa’dan önce Akfen Holding, ‘halkın tepkisi’ nedeniyle Radikal’e Muğla Yuvarlakçay’da HES’ten vazgeçtiğini açıklamıştı. Ardından bölgede çalışmalar durmuştu.



NETT Enerji yetkilisi de Hopa’da ÇED süreci devam eden projeden vazgeçtiklerini EPDK’ya bildirdiklerini açıkladı. Yetkili, “Bunun maddi yükü de var. Fizibilite çalışması yapıldı. Doğayı hiç tahrip etmeden nasıl yapabiliriz diye günlerce araştırdık. En sonunda kanal tipinden vazgeçtik. Açıklama fırsatı maalesef verilmedi bize. Kimseden kaçmıyoruz, çekinmiyoruz da. Küçük de bir projeydi. Simgeleşiyordu. Firmamız böyle düşündü” diye konuştu.



Hopa Dereleri Korumu Platformu Sözcüsü Kamil Ustabaş ise zaferi, 31 Mayıs’ta Başbakan Erdoğan’ın Hopa mitinginde çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’ya adadıklarını açıkladı. Ustabaş, “Şirket, durup dururken çekilmedi, demokratik kamuoyunun tepkilerinden dolayı bu kararı aldılar. Metin Lokumcu bu mücadelenin simge isimlerindendi. Bu zaferi ona atfediyoruz” dedi. Ustabaş, yine de temkinli olduklarını belirtti: “NETT Enerji mücadeleden dolayı Hopa’dan çekildi. Ancak Karadeniz ya da Akdeniz’in başka bir yerinde projelerini sürdürecektir. NETT Enerji çekildi diye kesin bir zafer ilan etmiyoruz. Yarın başka bir firma da gelebilir. Eğer şirket gerçekten samimiyse bundan sonra HES projesi yapmayacağını söylesin.” NETT Enerji, Hopa’da Güneşli Köyü’ndeki Şellale Deresi’ne 2.7 megavatlık bir HES kurmak istiyordu.



