Hopa duruşması takipçilerine jop ve biber gazı!

T24

Sanıklar alkışlarla karşılandı



Hopa olayları



’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ’görevli memura mukavemet’ ve ’kamu malına zarar verme’ suçlamasıyla, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde haklarında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Şafak Ustabaş, İdris Akbıyık, Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz ve Şaban Kotil’in yargılanmasına bugün başlandı. Duruşma öncesinde ilçe meydanında toplanan yaklaşık 300 kişi, ’Çayına suyuna sahip çıkan Hopa tutukluları serbest bırakılsın’ pankartı ile Hopa Adliyesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Ancak polis yolu keserek grubun adliye binasına yaklaşmasına izin vermedi. Artvin Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner, grubu yolun karşı tarafına geçmeleri için uyardı. Ancak adliye yakınında beklemek isteyen gurupla polis arasında bir süre tartışma yaşandı.Tutuklu yakınları, cezaevi aracı ile adliye binasına getirilen tutuklu sanıklar Şafak Ustabaş, İdris Akbıyık, Şinasi Gümüşkaya, Cengiz Akyüz ve Şaban Kotil’i alkışlarla karşıladı. Bu sırada Adliye binasına yaklaşmaları engellenen grupla polis arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Polis gruba jop ve biber gazı ile müdahale etti. Bazı kadın ve çocuklar biber gazından etkilenirken, bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis daha sonra geri çekildi. Gruptan bazı temsilciler adliye binasına alınınca davanın görülmesine başlandı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu yaşamını yitirmiş, taş atılması sonucu AK Parti seçim otobüsünden düşen koruma polisi Servet Erkan yaralanmıştı. Çıkan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 70 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 16 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Olaylar sırasında görev yapan Artvin Emniyet Müdürü Muhsin Armağan merkeze, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Nasif de Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü’ne Hüsrev Salmaner, İl Jandarma Komutanlığı’na da Yarbay Alper Sır atanmıştı.