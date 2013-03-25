Hopa davasında 32 kişi hakkında hapis istemi

Hopa’da, 31 Mayıs 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında yaşanan ve öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği olayı, İstanbul’da AKP il başkanlığına yürüyerek kınamak isteyen 32 kişi hakkında tam iki yıl sonra dava açıldı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz imzalı habere göre; protesto yürüyüşünde polisle karşı karşıya gelen 32 kişi için 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eylemcilere yöneltilen suçlamalar ise, ‘kamu malına zarar vermek','polise direnmek' ve 'izinsiz gösteri yapmak’.

Hopa’da, öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümü ve bir başbakanlık korumasının ağır şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar üzerine Ankara ve İstanbul’da protesto eylemleri düzenlenmişti.

İstanbul Mecidiyeköy’de 2 Haziran’da toplanan yüzlerce gösterici Şişli’deki AKP il başkanlığına yürümek isteyince polis müdahale etmişti. Savcı iddianamesinde; kimi göstericilerin polise, AKP il örgütüne, otobüs duraklarına, banka şubeleri ve PTT camlarına yumurta ve taş attığı, dört polisin ise hafif yaralandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, iki yıl süren soruşturma sonucunda, 32 gösterici hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan üç, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan altı, ‘polise direnme’ suçundan da üç yıla kadar olmak üzere, toplam 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davanın ilk duruşma tarihi ise 3 Nisan olarak belirlendi.