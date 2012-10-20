Hopa davaları birleştirildi

Hopa olaylarına ilişkin açılan davaya bakan mahkeme, Ankara'da düzenlenen gösteriler hakkında açılan 50 sanıklı davanın, bu dava ile aynı olaylar üzerine daha önce açılan 48 sanıklı davanın birleştirilmesine karar verdi.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önce, 48 sanık hakkında daha önce açılan davanın 3. celsesi görüldü. Bazı sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmada, sanıklardan Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Bülent Teoman Özkan'ın sorgusu yapıldı.

Özkan, Avukatlık Kanunu gereğince avukatın yargılanması için ön soruşturma izni gerektiğini ifade ederek, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmasını istedi. Hakim Şahin Kurt, Özkan'ın bu talebinin reddine karar verdi.

Bunun üzerine savunmasını yapan Özkan, 31 Mayıs 2011'de Hopa'da meydana gelen olayları protesto amacıyla Ankara'da yapılan basın açıklamasına temsilcisi olduğu Çağdaş Hukukçular Derneği adına gözlemci olarak katıldığını anlattı.

Polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını savunan Özkan, polislere yaptıklarının yasal olmadığı yönünde uyarıda bulunduklarını, bunun üzerine başka bazı avukatlarla birlikte gözaltına alındıklarını ifade etti.

Gözaltında kötü muamele gördüklerini öne süren Özkan, ''Aslında olayın mağduruyken sanık durumuna düşürüldük'' dedi.

Duruşma, bazı sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Birleştirilen davada sanık sayısı 98'e yükseldi

Mahkeme, daha sonra 50 sanık hakkında açılan davanın ilk celsesini gördü. Duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapılmasının ardından sanık müdafilerinin usule ilişkin talepleri dinlendi.

Bazı sanıkların Avukatı Mahmut Erdem, iddianamenin kabulünün usule ve yasalara aykırı olduğunu savunarak, yargılama başlamadan önce iddianamenin reddine karar verilmesi gerektiği belirtti.

Avukat Murat Yılmaz da bazı sanıkların avukat olduğunu ve soruşturma izni alınmadan bu sanıklar yönünden yargılanma yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Hakim Şahin Kurt, bu dava ile aynı olaylara ilişkin 48 sanık hakkında açılan davanın olayının ve tarihlerinin aynı olması nedeniyle birleştirilmesine karar verdi. Böylece, birleştirilen davada sanık sayısı 98'e yükseldi.

Şahin, ayrıca sanık avukatlarının talebi doğrultusunda duruşmanın gelecek celse daha geniş bir salonda yapılmasını kararlaştırdı.