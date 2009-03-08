‘Hooop kamera gidiyor’

TTV'de akşam saat 20.00'da canlı olarak ekranlara gelen Ana Haber Bülteni'nde sunucu Adnan Eski, haberleri sunarken kamera yavaş yavaş yukarıya doğru kaymaya başlıyor.İlk başta bu durumu sunucu fark etmezken, kamera giderek yukarıya çevrilince stüdyonun tavanı görülmeye başlıyor. Bu esnada sunucu Eski'nin "Hop, kamera gidiyor, İsmail" diye bağırması ise komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu anın görüntüsü internet sitelerinde izlenme rekorları kırıyor