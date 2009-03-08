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Yaşam

‘Hooop kamera gidiyor’

Kütahya'da bir yerel televizyonda ana haber bülteni sırasında kameranın kayması sunucuya zor anlar yaşattı.

08 Mart 2009 02:00

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1993 yılında bu yana yayın yapmakta olan Tavşanlı Televizyonu'ndaki (TTV) ana haber bülteninde kameranın kayması sunucuya zor anlar yaşattı. 

İşte internette izlenme rekorları kıran o anın görüntüsü

TTV'de akşam saat 20.00'da canlı olarak ekranlara gelen Ana Haber Bülteni'nde sunucu Adnan Eski, haberleri sunarken kamera yavaş yavaş yukarıya doğru kaymaya başlıyor.

İlk başta bu durumu sunucu fark etmezken, kamera giderek yukarıya çevrilince stüdyonun tavanı görülmeye başlıyor. Bu esnada sunucu Eski'nin "Hop, kamera gidiyor, İsmail" diye bağırması ise komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu anın görüntüsü internet sitelerinde izlenme rekorları kırıyor

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