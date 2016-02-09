Hong Kong'ta sokak çatışmaları



Hong Kong‘ta polisin sokak satıcılarına yönelik müdahelesi sonrası çıkan çatışmalarda yaklaşık 90 polis yaralandı, 54 kişi de gözaltına alındı. Polisin geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında sokakta tezgah kuran satıcıları bölgeden uzaklaştırmak istemesi üzerine yaşanan olayların, 2014 yılında gerçekleşen demokratikleşme yanlılarının gösterilerinden bu yana en sert çatışmalar olduğu bildiriliyor.

Polis uyarı ateşi açtı

Polisle çatışmaya giren kişiler arasında da onlarca yaralı olduğu belirtilirken, gözaltına alınan kişiler suçlu bulunmaları durumunda, devlet gücüne mukavemetten on yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bölgedeki metro istasyonunun kapatılmasına neden olan olaylarda dört gazeteci de yaralandı. Hong Kong Emniyet Müdürü Lo Wai Chung, olaylar sırasında bir polisin kendini tehlikede hissettiği için uyarı ateşi açtığını bildirdi. Chung, göstericilerin fikirlerini beyan ederken şiddete başvurduklarını ve radikal eylemlerde bulunduklarını ifade etti.

Kentin liman kesiminde akşam saatlerinde yapılması planlanan geleneksel yılbaşı havai fişek gösterisinin ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.