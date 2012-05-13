Hong Kong'lu uzun, Afganistanlı kısa yaşıyor

Dünya Bankası raporuna göre, kadınlarda ve erkeklerde en uzun yaşam süresi Hong Kong'da görülüyor. Ortalama yaşam süresinin en kısa olduğu ülkeler ise Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti.



Dünya Bankası raporuna göre kadınlarda ve erkeklerde en uzun yaşam süresi Hong Kong'da görülürken, ortalama yaşam süresinin en kısa olduğu ülkeler Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti.

Hong Kong'da dünyaya gelen bir kız bebek ortalama 86 yıl yaşarken Avrupa ülkeleri yaşam ortalamasının uzunluğu ile dikkat çekiyor. Fransa, İspanya ve İsviçre'de doğan bir kız bebek 85 yıl; Avustralya, İzlanda, İtalya, Güney Kore, Singapur ve İsveç'te 84 yıl, ABD'de 82 yıl, Birleşik Krallık'ta doğan bir kız bebek ise ortalama 81 yıl yaşıyor.

En uzun ömürlü ülkelere bakıldığında erkeklerin kadınlara göre ortalama 6 yıl daha az yaşadığı dikkat çekiyor. Buna göre, dünyada en uzun yaşam beklentisi 80 yaş ortalaması ile San Marino, Hong Kong, İzlanda, Avustralya, İsrail, Japonya, İsveç ve İsviçre'de bulunuyor. Bunu, 79 yaş ile Malta, Hollanda, Norveç, Singapur, İspanya ve Birleşik Krallık takip ediyor. Avusturya, Fransa, İrlanda, Lüksemburg ve Katar 78 yaş ile üçüncü sırayı alıyor.

Türkiye'ye bakıldığında ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 76, erkeklerde ise 71 yıl düzeyinde bulunuyor.

Ortalama yaşam beklentisine bakıldığı zaman kadınlarda 47 yaş ortalama ömür ile Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Lesoto Krallığı dünyanın en kısa yaşam ortalamasının bulunduğu ülke.

Lesoto'yu 48 yaş ile Afganistan, 49 yaş ile Orta Afrika Cumhuriyeti, Zimbave, Zambiya, 50 yaş ile Kongo, 51 yaş ile Çad ve Mozambik, 52 yaş ile Nijerya, Mali ve Angola, 53 yaş ile de Somali ve Güney Afrika takip ediyor.