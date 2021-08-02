Hong Konglu şarkıcı ve aktivist Anthony Wong, "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alındı

Hong Konglu şarkıcı ve demokrasi yanlısı aktivist Anthony Wong, üç yıl önce siyasi mitingde konser vererek yasaları çiğnediği gerekçesiyle, kentin yolsuzlukla mücadele denetim kurumunun kararıyla tutuklandı.

The Guardian'ın haberine göre, Hong Kong'un Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu, Wong'un 2018 mitinginde iki şarkı söylediğini ve katılımcıları demokrasi yanlısı aday Au Nok-hin'e oy vermeye çağırdığını söyledi.

Seçim mitinginde vatandaşlara eğlence ve konser sağlamanın "yolsuz bir davranış ve ciddi bir suç" olduğunu ve seçim yönetmeliğine aykırı olduğunu söyleyen gözlemci, Au'yu, mitingi sosyal medyada duyurmak için Wong'un sahne alacağını söylemekle suçladı.

Yerel basın, Wong'un kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.