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Yaşam

Hong Kong'daki 'Kafes evler'

Hong Kong'da kafes evlerde yaşayan insanlar, sokakta kalmalarına rağmen kafes yataklar için ayda 150 dolar ödeme yapıyorlar.

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  Hong Kong’un geliri en düşük kısmına mensup insanlar, sokakta yattıkları yetmiyormuş gibi bir de bu kafes yataklar  için  ayda en az 150 dolar ödüyor.


Kafes  evlerde  yaşayan bu insanlar genelde aynı yerde, küçük bir topluluk olarak yaşıyor. Fotoğraftaki kadın en az 100 kafes yatağın bulunduğu mahallenin sakinlerinden biri. 
 




Eskiden kafes  evlerden  birinde yaşamış olan 55 yaşındaki Chau Kam-chuen, sahip olduğu yatağı, 11 Mart 2009’da düzenlenen Hong Kong Art Walk festivali etkinlikleri kapsamında, bir galeride sergiliyor.

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