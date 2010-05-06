Hong Kong'daki 'Kafes evler'

T24- T24-

Kafes evlerde yaşayan bu insanlar genelde aynı yerde, küçük bir topluluk olarak yaşıyor. Fotoğraftaki kadın en az 100 kafes yatağın bulunduğu mahallenin sakinlerinden biri.Eskiden kafes evlerden birinde yaşamış olan 55 yaşındaki Chau Kam-chuen, sahip olduğu yatağı, 11 Mart 2009’da düzenlenen Hong Kong Art Walk festivali etkinlikleri kapsamında, bir galeride sergiliyor.