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Dünya
Deutsche Welle

Hong Kong'daki gösterilere polis müdahale etti

Hong Kong'un iş merkezlerinden Mong Kok'ta düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilere polis müdahale etti.

26 Aralık 2014 13:11


Pekin yönetimini protesto eden eylemcilerin gösteri alanları ve çadır kampları yaklaşık üç hafta önce kaldırılmıştı. Ancak göstericiler eylemlerini daha önceden duyurulmayan eylemlerle protestolarına devam edeceklerini açıklamışlardı.

Göstericilerin Mong Kok'ta dün yolları ulaşıma kapatma girişimine polis müdahale etmiş, arbedede iki polis yaralanmış, 12 gösterici polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Dün yine Mong Kok'ta toplanan göstericilere ulaşımı engelledikleri gerekçesiyle polisin müdahalesine maruz kaldı. Yaşları 13 – 76 arasında değişen 37 gösterici gözaltına alındı.

Hong Kong'lular neden eylemde?

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'nin 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırması, haftalardan beri süren eylemleri başlatmıştı.

Pekin'in seçim düzenlemesine göre, "Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hong KongMong KokKongUlusal Halk Meclisi Daimi KomitesiKomitesi34;Komitesi34;nin PekinDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/AG

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