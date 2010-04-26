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Kültür-Sanat

Hong Kong'da Türk filmleri Festivali 13 Mayıs'ta

Hong Kong'ta düzenlenecek ve 13 Mayıs'ta başlayacak Türk Filmleri Festivali'nde 10 film gösterime sunulacak.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Hong Kong'ta, Türk Filmleri Festivali 13 Mayıs'ta başlıyor. Festivalde 10 Türk filminin gösterileceği belirtilirken, filmlerin bazı oyuncuları ve yönetmenlerinin de festivale katılacağın belirtildi.


İzmir Sinema Derneği'nin organizasyonunda bu yıl ilk defa Hong Kong'taki Elements adlı büyük alışveriş merkezindeki The Grand Cinemas salonlarında düzenlenecek festival çerçevesinde, 13-17 Mayıs günlerinde 10 Türk filmi, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.


İzmir Sinema Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Kayhan Kırmızıgül, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında festivale Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan maddi katkı sağlandığını belirtti.


Kırmızıgül, festivalin, üretilen filmlerin dünya seyircisi ile buluşmasını sağlamak, Türk sinemasının uluslararası platformlarda daha çok ve daha etkin bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendiğini anlattı.


Kırmızıgül, ''Festivalde 10 Türk filminin gösterimi yapılacak. Filmlerin ünlü oyuncuları ve yönetmenlerinden bazıları da festivale katılacak'' bilgisini verdi.


Festivalde kapsamında ''Üç Maymun'', ''Yaşamın Kıyısında'', ''Korkuyorum Anne'', ''Devrim Arabaları'', ''Mutluluk'', ''Beynelmilel'', ''Issız Adam'', ''Güneşi Gördüm'', ''Küçük Kıyamet'' ve ''Vizontele Tuuba'' adlı filmler gösterilecek.


Yönetmen Abdullah Oğuz ile oyuncular Ebru Akel, Ali Düşenkalkar, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar, Melis Birkan, Cemal Hünel ve Başak Köklükaya'nın festivale katılmasının beklendiği bildirildi.

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