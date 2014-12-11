Hong Kong'da protestocuların kampı kaldırılıyor



Admiralty ve Causeway'deki kamp alanları belediye işçileri tarafından kaldırılıyor. İşçilere güvenlik güçleri nezaret ediyor. Kamp alanının boşaltılma işleminin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Hong Kong polisinin açıklamasına göre 10 haftadır süren gösterilerde 600 dolayında kişi gözaltına alındı. 100'ü polis yüzlerce kişi yaralandı.

Göstericilerin liderlerinden Nathan Law, "Yenilgiyi kabul etmediğimizi göstermek için ileride daha da büyük eylemler düzenleyeceğiz" dedi. Aktivistlerin astığı pankartlarda, "Geri döneceğiz!" ve "Bu daha bir başlangıç!" ifadeleri dikkat çekti.

Aktivistlerden oturma eylemi

Göstericiler arasında "radikal unsurların" da bulunduğuna dikkat çeken polis ise gerektiğinde şiddet kullanmaktan çekinmeyecekleri uyarısında bulundu.

Aktivistlere destek vermek üzere gösteri alanına binlerce kişi akın etti. Bunlar arasında demokrasi yanlısı milletvekilleri ve Hong Kong kamuoyunca tanınan ünlü simaların da bulunduğu dikkat çekti.

Oturma eylemine katılan şarkıcı Denise Ho, "Ünlü olarak sorumluluğumu yerine getirmeye geldim. Gözaltına alınana kadar burada oturacağım" dedi.

Tepki çeken seçim düzenlemesi

Hong Kong'da halk, özel yönetim bölgesinin başkanını doğrudan seçmek için 2017'de sandık başına gidecek. Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi, 2017 seçimlerine ilişkin düzenlemelerde açıktan aday olma imkânını kaldırmıştı.

"Aday Komitesi" adı verilen bir oluşum adaylığı onaylayacak, aday sayısı en fazla üçe indirilecek. "Aday Komitesi"nin Pekin yönetimi tarafından belirlenmesi bekleniyor. Muhalif adayların önünü kesen bu girişim tepki topluyor.